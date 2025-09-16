為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中文山焚化爐改建 審計處：未完成環差報告

    2025/09/16 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕審計部台中市審計處長吳錦祥昨至議會專案報告指出，台中市文山、后里與烏日焚化廠去年垃圾進廠量及焚化量，較上一個年度分別減少四六九五公噸及二六三八公噸，焚化廠處理效能下降，排放濃度也未提報空污防治計畫，引發綠營質疑焚化廠促參案進度嚴重落後，「爛攤子只能由下屆市長承擔」。

    面對綠營質疑，環保局長陳宏益說，審計處報告說事業性質廢棄物每年從九萬噸變成廿二萬噸，是項目認定問題，現在進廠處理前，只要查出車內「夾一袋事業廢棄物，全車視為事業廢棄物收費」，讓事業廢棄物噸數增加。

    吳錦祥昨進行一一三年度台中市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，他指出，台中三座焚化廠，去年總計花掉十一億八八七三多萬元，垃圾進廠量及焚化量分別為七十二萬七二七三公噸及七十二萬五○三七公噸，較上一個年度分別減少四六九五公噸及二六三八公噸，焚化廠處理效能下降。

    民進黨市議員何文海說，文山及后里焚化廠促參案進度嚴重落後，甚至文山廠迄今未完成環境影響差異分析報告，二年前，審計處就提醒台中市府「快要爆發垃圾大戰了」，結果市長盧秀燕只敢承諾本屆任期內不會發生，但情況持續惡化。

    文山、后里廠 空品超標天數前兩名

    市議員陳淑華指出，審計處審核報告，市府進行空氣污染自動監測，連續兩年違反排放標準最多天數的前兩名，就是后里焚化廠及文山焚化廠，等於盧秀燕的藍天白雲計畫破功。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播