    首頁　>　生活

    台中新光三越將復業 氣爆原因不明議員憂

    台中新光三越外牆鷹架已拆除，拚9月底重新營業。（中市府提供）

    2025/09/16 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越於今年二月十三日發生氣爆釀重大傷亡停業，業者加緊整建，並訂九月底重新營業，市議員江肇國與陳淑華質疑，市府迄今未說明氣爆原因，市民對於能否安全逛街仍一頭霧水，要求臨時會增列專案報告；因臨時會今天就將進行市府專案報告，議長張清照裁示市府以書面報告送給各議員。

    都發局長李正偉強調，新光三越須依法定程序申請整棟恢復使用，經核准後方可執行；消防局指出，專案小組初步認定此案疑因施工不慎導致天然氣主幹管線斷裂、氣體外洩蓄積，遇電動工具火花，引燃天然氣造成氣爆事故，相關事證均已在火災原因調查鑑定書敘明，無增列新事證；新光三越則說，整體整建修復後，各樓層均將由相關專業技師簽證，並經第三方公正單位審核完成，再依規申請恢復使用。

    江肇國指出，大家都期待新光三越復業，但事發迄今，市府竟仍未說明氣爆成因，市民如何能安心走進去消費，要求市府應立即將原因調查、改善措施與安全檢核納入臨時會專案報告，避免市民一頭霧水承擔風險；陳淑華質疑，下次大會開議已九月廿五日，屆時再專案報告太晚，市府在此之前應先讓民眾知道相關消防安檢、公安申報等有沒有處理好，民眾進去消費到底安不安全？

