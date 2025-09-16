全國首座 竹東全民運動館啟用

新竹縣竹東鎮全民運動館昨天落成。（記者廖雪茹攝）

2025/09/16 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕斥資三．一八億元、歷時兩年興建的新竹縣竹東鎮全民運動館，昨天落成，也是全國第一座啟用的全民運動館，地方人士期待提供竹東及關西、北埔、橫山、五峰等周邊鄉鎮便利完善的運動環境。

3.18億元打造 鄰近鄉鎮也受惠

縣長楊文科表示，新竹縣運動人口達到八十％、常規運動人口則有三十％，竹東全民運動館啟用後，不僅便利竹東鎮民，鄰近鄉鎮民眾也受惠，館內設施豐富，還有綜合運動場可打匹克球，一樓空間也可作為社區開會使用。

全民署︰推動科技體適能檢測

體育部全民運動署長房瑞文表示，全民運動館政策是二○二一年配合前瞻基礎建設，於全國核定廿座全民運動館，竹東為第一座落成啟用，期望能在全民運動館成立運動俱樂部，並配合全民運動署（簡稱全民署）政策推動科技體適能檢測，鄉親於運動前，先透過科技體適能了解肌力、柔軟度、心肺等狀況，再以AI大數據開立運動建議處方。

設綜合球場、健身房、瑜伽教室

縣府教育局表示，竹東全民運動館獲運動部補助一億元，縣府自籌二．一八億元，總計投入三．一八億元興建，場館為地下一層、地上四層，總樓地板面積逾五千四百平方公尺，規劃有綜合球場、健身房、桌球室、韻律及瑜伽教室、壁球場、TRX教室等多元空間，鄰近鎮立游泳池及台大生醫醫院竹東院區。

楊文科表示，縣府持續挹注資源，近年完成竹北國民運動中心、王爺壟運動公園，竹東全民運動館的落成深具里程碑意義，接下來湖口全民樂活館也將動工，逐步建構全縣的運動設施網絡。

