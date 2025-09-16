為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國首座 竹東全民運動館啟用

    新竹縣竹東鎮全民運動館昨天落成。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹東鎮全民運動館昨天落成。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/16 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕斥資三．一八億元、歷時兩年興建的新竹縣竹東鎮全民運動館，昨天落成，也是全國第一座啟用的全民運動館，地方人士期待提供竹東及關西、北埔、橫山、五峰等周邊鄉鎮便利完善的運動環境。

    3.18億元打造 鄰近鄉鎮也受惠

    縣長楊文科表示，新竹縣運動人口達到八十％、常規運動人口則有三十％，竹東全民運動館啟用後，不僅便利竹東鎮民，鄰近鄉鎮民眾也受惠，館內設施豐富，還有綜合運動場可打匹克球，一樓空間也可作為社區開會使用。

    全民署︰推動科技體適能檢測

    體育部全民運動署長房瑞文表示，全民運動館政策是二○二一年配合前瞻基礎建設，於全國核定廿座全民運動館，竹東為第一座落成啟用，期望能在全民運動館成立運動俱樂部，並配合全民運動署（簡稱全民署）政策推動科技體適能檢測，鄉親於運動前，先透過科技體適能了解肌力、柔軟度、心肺等狀況，再以AI大數據開立運動建議處方。

    設綜合球場、健身房、瑜伽教室

    縣府教育局表示，竹東全民運動館獲運動部補助一億元，縣府自籌二．一八億元，總計投入三．一八億元興建，場館為地下一層、地上四層，總樓地板面積逾五千四百平方公尺，規劃有綜合球場、健身房、桌球室、韻律及瑜伽教室、壁球場、TRX教室等多元空間，鄰近鎮立游泳池及台大生醫醫院竹東院區。

    楊文科表示，縣府持續挹注資源，近年完成竹北國民運動中心、王爺壟運動公園，竹東全民運動館的落成深具里程碑意義，接下來湖口全民樂活館也將動工，逐步建構全縣的運動設施網絡。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播