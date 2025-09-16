平鎮金陵路5段、台66線路口改善 全天禁左轉

桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段交叉路口事故頻傳，即日起實施雙向全天禁止左轉措施。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區金陵路五段與快速路一段（台六十六線快速道路橋下）交叉路口事故頻傳，去年上榜桃園市易肇事路口前十名，市府交通局為降低事故，昨起實施金陵路雙向全天禁止左轉措施，路口實施科技執法，並完成路口行穿線修正與替代動線導引標誌，希望減少左轉車與對向直行車發生衝突，十月十五日前為宣導期。

交通局長張新福表示，此路口鄰近台六十六線快速道路匝道，車流量龐大，長期為事故熱點，去年發生卅三件事故，在全市五十大易肇事路口中排名第八，其中有十二件為左轉車與對向直行車發生的事故（左轉穿越側撞），過去此路口於尖峰時段雖禁止左轉（上午七點至九點及下午五點至晚上七點），但離峰時段仍事故頻傳。

此次改善措施將金陵路五段改為全日禁止左轉，並於上游路口增設替代路線指引標誌，引導車輛改行替代道路，於路口處指引車輛右轉後經橋下迴轉道通行。同時也修改路口行穿線方向，使其與車行方向平行，減少車輛跨越標線的機率，並增加標線抗滑係數；平鎮警分局提醒，此路口設有科技執法取締違規左轉，籲請用路人依照指引改道，遵守交通規定。

