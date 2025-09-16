為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園鱻漫遊健行免費報名 「嚕嚕米」應援

    位於龍潭區大平里跨越打鐵坑溪的大平紅橋，為桃園市歷史建築。（記者李容萍攝）

    位於龍潭區大平里跨越打鐵坑溪的大平紅橋，為桃園市歷史建築。（記者李容萍攝）

    2025/09/16 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局為推動大龍門觀光廊帶品牌，推出年度限定活動「二○二五大龍門鱻漫遊」，將於十月十八日至廿五日連續二週假日登場。其中十月十八、十九日舉辦的鱻漫遊健行活動，首度邀請芬蘭國寶級經典角色「姆明一族MOOMIN」（又譯嚕嚕米）擔任活動大使，沿途設置應援打卡點，結合在地美食設置石門活魚料理補給站，活動共三條路線八千個免費名額，即日起至卅日開放報名。

    觀旅局長陳靜芳表示，鱻漫遊健行活動大使邀請姆明一族應援，路線上規劃五大姆明角色主題打卡點，沿途可與姆明、史力奇、小美等超人氣角色互動合影，活動從石門大草坪出發，終點為十一份觀光文化園區，規劃七公里、二．七公里、一．三公里三種路線，行經清水坑步道、林埤步道等，沿途可欣賞千層瀑布、大平紅橋、大漢溪上游等特色景點，報名成功就能將「姆明×大龍門」限定聯名紀念品帶回家，七十歲以上長者完成指定任務可獲敬老好禮。

    另外，活動加碼抽出 「四百五十元活魚饗食券」，邀請遊客在健行後，可直接前往在地活魚餐廳品嚐活魚料理。

