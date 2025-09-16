桃園線上旅展 28種住宿遊程套裝方案開賣

桃園旅宿線上旅展，再度邀請十國GoPro國際創作者參與拍攝任務。（桃市觀旅局提供）

2025/09/16 05:30

依旅客需求 可玩室內戶外 體驗山海人文 訂房還有四重好康抽機票

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府觀旅局攜手KKday平台，即日起至十一月十四日推出「住桃園，很可以！」旅宿線上旅展，集結桃園十八家旅館、六家民宿，並攜手在地觀光產業，推出廿八種住宿加遊程的套裝方案；觀旅局表示，套裝行程依據不同旅客需求規劃，另也設計四重好康機制，讓旅客有機會把機票等大獎帶回家。

請繼續往下閱讀...

邀10國GoPro創作者 參與拍攝

觀旅局表示，今年再度邀請十國GoPro國際創作者參與拍攝任務，以其獨特的視角與專業影像，分組競賽拍攝桃園多元旅宿套裝方案，並深入捕捉桃園在地故事，讓遊客看見不一樣的桃園；觀旅局昨舉辦記者會，由副市長蘇俊賓、觀旅局長陳靜芳、十國GoPro創作者宣布線上旅展開跑。

觀旅局表示，廿八種住宿加遊程套裝方案，讓旅客從室內玩到戶外、從山邊玩到海邊，喜歡自然山水的戶外型旅客，可選擇桃園喜來登×騎馬體驗方案、福緣山莊×背包艇方案及山水奇異／烏樹林從前從前／小巷內客棧／隱峇里山莊×石門水庫三合一行程，有SUP、獨木舟、西式划船等。

也有住宿加台灣好行聯票組合

喜愛在地人文的旅客，可選擇三橋渡假旅店×中庄導覽藍家友善農場體驗或蕃薯藤溫泉體驗，感受大溪中庄在地特色；自由行旅客也可選擇小巷內客棧×桃園市台灣好行的「住宿＋台灣好行四線聯票」套裝組合；想避開酷熱天氣，也提供多家旅宿與觀光工廠或遊樂園的室內組合方案。

前500名訂購旅客 送「桃味包」禮盒

觀旅局另設計「四重好康」加碼，第一重訂房抽好禮，凡透過KKday線上旅展完成訂房，即可抽東南亞／東北亞單人經濟艙機票（不可指定航點）等大獎；第二重訂房加碼送，前五百名完成線上旅展訂購的旅客，可獲贈價值五百元的桃園好物「桃味包」聯名禮盒，數量有限送完為止。

第三重入住抽好禮，凡於線上旅展期間入住桃園五十一家「桃園好棧」任一旅宿，線上登錄住宿憑證即可參加抽獎；第四重合照送折扣，活動期間於任一間「桃園好棧」指定地點與拍照手板合照並分享至個人社群，即可獲得線上旅展折扣碼刮刮卡，數量有限送完為止。

桃市府觀旅局攜手KKday平台推出旅宿線上旅展，開賣廿八種住宿加遊程的套裝方案。（桃市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法