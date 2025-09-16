苗栗醉男2個月打33次119 被收費6400元

2025/09/16 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少基層消防弟兄反映，少數民眾因為喝醉酒或是罹患小毛病，就致電消防分隊，要求救護車出勤載送到醫院，造成救護資源浪費，苗栗縣政府消防局考量後訂定「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，自二○一七年一月一日起實施。苗栗縣造橋鄉一名張姓男子，今年七月二日至九月三日期間致電一一九共三十三次，因符合收費要點，縣府消防局依規定向他收費六千四百元，張男也成為今年唯一被收費縣民。

消防局指出，依據「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，收費對象為經常性飲酒（一週累計三次或一個月八次以上）且經責任醫院急診檢傷分類為第四級或第五級者；到院後未經急診人員診治即離去者；有事實足資證明浪費緊急救護資源者。張男多為酒後撥打一一九，故符合要點。

消防局表示，由於苗栗縣幅員遼闊，救護人力需使用在刀口上，雖常接到張男電話，為避免發生狀況消防弟兄仍出勤，結果張男常常到急診室接受簡單治療，連醫院急診室也頭痛，今年僅張男一人達到收費執行要點規定需繳費。

由於救護車出動必須配備救護人員，基本費即為救護車出動需要六百元，加上規定需配備兩名消防員各收費五百元，張男今年共需繳納四次費用，共六千四百元。

