    生活

    高雄美濃土石盜採案 石麗君百萬交保

    2025/09/16 05:30

    〔記者蔡清華、王榮祥、葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕高雄美濃土石盜採案遭踢爆，其中一名涉案地主就是日前與立委柯志恩一起會勘的市議員朱信強特助石麗君，遭批「做賊喊捉賊」；朱信強緊急解除石女助理職務，橋頭地檢署昨天將石女及其夫婿巫男與王姓土地承租人等傳喚到案偵訊，土地承租人王男遭羈押禁見、石麗君一百萬元交保。

    立委柯志恩近日猛打美濃土石盜採案議題，並重砲批評高市府螺絲鬆得嚴重；市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

    民進黨市議員參選人張以理日前踢爆，柯志恩與美濃在地的石麗君一起現身盜挖現場，根據民眾爆料及查詢公開地籍資料，石麗君就是其中一塊遭盜採土地的地主。國民黨則反批是模糊焦點，會勘公開透明，沒什麼不可告人。

    橋頭地檢署已於八月下旬起陸續查扣十五部盜採機具，並傳喚盜採砂石相關涉案人，已有二人羈押禁見，昨天再傳喚地主石麗君、夫婿巫男，以及王姓土地承租人到案。

    對於石麗君遭重金交保，柯志恩昨天強調，綠營以石女站在她旁邊，就大肆連結、扭曲，完全沒辦法掩蓋美濃被盜挖破壞的真相。民進黨高市議員鄭孟洳、左楠區市議員參選人張以理昨天再度痛批柯志恩「不查證又說謊、出事只會切割」。

    熱門推播