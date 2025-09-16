為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄敬老禮金 研擬開放銀行轉帳

    2025/09/16 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府預計十月十五日起發放今年重陽節敬老禮金，目前限郵局或農會兩種金融帳戶，挨批不便民，社會局解釋，正研擬開放銀行轉帳，若長輩都無法提供，就由區公所派專人送達。

    另外，高雄市去年多達五一○七人未領取敬老禮金，社會局統計，未領原因包含旅居國外、人籍不一、失蹤人口或自願放棄領取等。

    王姓高雄市民在網路留言表示，敬老禮金轉帳「真不便民」，單身老人家無郵局帳戶，又行動不便無法出門，且無親友可代領，這筆錢就無法領了。

    社會局指出，若長輩沒有郵局或農會帳戶，會由區公所派專人送達，百歲以上人瑞由社會局致贈及慰問；現在正規劃開放銀行轉帳，包含民眾帳戶登錄系統建置。

    社會局統計，去年高雄市符合重陽節敬老禮金發放資格數為五十五萬二八四六人，未領數共五一○七人，原因包含旅居國外、人籍不一、失蹤人口、自願放棄領取等。

    社會局指出，重陽節敬老禮金發放資格為當年十二月卅一日以前，年滿六十五歲或原住民年滿五十五歲，於當年六月卅日前已設籍高雄市，至重陽節卅日前仍持續在籍的高雄市民；金額為五十五歲至六十四歲原住民及六十五歲以上未滿九十歲者每人一千五百元、九十歲以上未滿一百歲者每人五千元、一百歲以上者每人一萬元。

