高雄桃源寶山好茶 世界綠茶賽摘雙金

獎的晨曦山橙茶。（茂管處提供）

2025/09/16 05:30

來自哈娜谷原生野山茶工坊 晨曦山橙茶、原野山綠茶獲獎

〔記者蘇福男、葛祐豪／高雄報導〕高雄市桃源區寶山部落「哈娜谷原生野山茶工坊」出品的「晨曦山橙茶」與「原野山綠茶」，一舉摘下今年度世界綠茶大賽雙金獎，在國際舞台大放異彩。

請繼續往下閱讀...

豐富層次與獨特香氣 深受讚賞

桃源寶山部落風土獨特，族人在高海拔、雲霧繚繞的地理環境，孕育培植珍貴的台灣原生種山茶，此次哈娜谷原生野山茶工坊獲獎的晨曦山橙茶和原野山綠茶，豐富層次與獨特香氣，深受國際評審高度讚賞。

原鄉種原生種山茶 為台灣爭光

茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏表示，這是高雄原鄉二度獲得國際茶葉獎項，茂管處去年協助拿普原生有機茶園拿下比利時國際風味評鑑獎的「絕佳風味二星獎章」，今年再添世界綠茶大賽雙金獎殊榮，不僅為台灣爭光，也讓世界看見高雄原鄉山茶的魅力，期待將寶山部落特色山茶打造成南台灣的品牌之一。

高雄市農業局表示，六龜及桃源區得天獨厚的環境及製茶技術，成為台灣主要的原生山茶產區，去年山茶評鑑首次納入「台灣橙茶」，六龜茶農的獨特製法包括萎凋、輕度炒菁、輕度揉捻、陰乾及乾燥等過程，比一般的白茶更有甜香。

高雄奶茶節 20、21日鹽埕埔登場

此外，高雄蟬聯「手搖飲之都」，市府觀光局主辦的「高雄奶茶節」，將於九月廿、廿一日在捷運鹽埕埔站一號出口前登場，匯集七十攤奶茶與美食品牌，涵蓋高雄經典奶茶、連鎖奶茶、市集人氣奶茶、創意職人奶茶、世界風味奶茶、得獎實力奶茶等六大類型。另民間社團「鹽埕研究所」籌辦的鹽埕奶茶節，預計於十月四日起舉行，活動細節將陸續公布。

哈娜谷原生野山茶工坊的晨曦山橙茶和原野山綠茶，榮獲2025世界綠茶大賽雙金獎，是寶山部落族人悉心培植的結晶。（茂管處提供）

獲獎的晨曦山橙茶，茶湯橙色清透。（茂管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法