口腔癌友當照服員 找回生命意義

2025/09/16 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕曾是旅行社業務的楊純義，因確診口腔癌陷入人生低谷，作為家中經濟支柱，他沒有氣餒，參加新北市政府職業訓練中心的「照顧服務員產訓合作專班」考取證照，到長照機構任職，因為經歷病痛，對於個案需求更有同理心，他說，「幫助別人讓我找回生命的意義」。

楊純義表示，數年前罹患口腔癌第四期，前後化療卅五次，手術造成臉部外貌改變，醫院志工將他引薦到陽光基金會，由於外表的因素，找工作四處碰壁，老師建議他考照顧服務員，他報名職訓中心課程，學習專業護理技巧。

「人難免有自卑心，但我這隻千里馬，總會遇到一個伯樂」。楊純義談到，當初應徵時，不敢拿下口罩，害怕別人有歧視眼光，幸好遇到好的督導、老闆，重視實力和人品，而不是外表。

剛開始接案時，楊純義從簡單的陪伴就醫做起，逐步進階到洗頭、洗澡、換尿布、倒尿袋、輪椅位移等項目，憑藉優秀的工作能力和積極進取的態度，贏得主管及案家肯定。

楊純義說，投入長照需要有愛心、耐心、同理心，擔任照服員可以幫助需要的人，替個案家屬減輕生活壓力，現在每天照顧長者，心裡充滿成就感。

