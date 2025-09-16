為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北捷運警察安環分隊 進駐南機廠

    新北市長侯友宜與新北市警察局交通警察大隊、地方民代合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜與新北市警察局交通警察大隊、地方民代合影。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/16 05:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北捷運員工子女非營利幼兒園暨警察局交通警察大隊安環捷運分隊，進駐捷運環狀線南機廠，昨舉行啟用典禮。新北市長侯友宜表示，新北捷運與捷運警察隊同時守護員工家庭與市民安全，一層樓、二個守護據點，打造「雙軌幸福職場」。

    捷運幼兒園 市民也可報名

    新北捷運幼兒園是全市第四十三家非營利幼兒園，在新店區是第四家，設立五個班級，可收一二○名幼兒，園區以捷運環狀線為概念打造特色廊道，走廊融入斑馬線設計的交通安全教育，另有逾四五○平方公尺的戶外活動空間，有如孩子專屬的捷運後花園。

    幼兒園長吳孟蒨表示，園所開設小、中、大班，八月十五日開學，目前在園六十五位，其中一位家長是新北捷運工程局員工，因招生年齡限制，多是附近幼童就讀，之後捷運員工有適齡孩子可優先就讀，一般新北市民符合招收年齡也可報名。

    警察局長方仰寧說，捷運警察安環分隊進駐南機廠，提供舒適的辦公與備勤空間，便於快速支援環狀線與安坑輕軌勤務。

    侯友宜指出，新北捷運警察隊成立後，包含淡海輕軌、安環捷運二個分隊，明年還有三鶯及未來的土樹、汐東、五泰分隊都會陸續成立，提高捷運乘客安全。

