新北100處易肇事路段 設警示標誌

板橋區民生路與文化路口增設「不超速、不搶快、保持安全距離」警示標誌。（交通局提供）

2025/09/16 05:30

提升行車安全 籲用路人遵守不超速、不搶快、保持安全距離

〔記者羅國嘉／新北報導〕九月為全國交通安全月，新北市交通局已在市內一百處易肇事路段或重要橋梁設置警示標誌，包含新莊中正路、板橋文化路、新店復興路等，同步檢討交通號誌，盼透過多元宣導，提升行車安全，呼籲用路人遵守「不超速、不搶快、保持安全距離」原則，以降低事故發生率。

未保持安全距離 肇因比例最高

交通局專門委員林昭賢指出，超速與搶快是導致交通事故的主要原因，資料顯示，行車速度過快會縮短駕駛反應時間並增加煞停距離，若在路口搶快或闖紅燈，往往釀成嚴重傷亡。此外，保持行車安全距離同樣重要，近期道路交通事故分析中，「未保持安全距離」的肇因比例最高。

林昭賢表示，交通局透過電視、廣播及社群媒體宣導，也在市內一百處重點橋梁、易肇事路段及路口設置警示標誌，包含新莊中正路、板橋文化路、新店復興路、中和景平路，以及大漢橋、華江橋、浮洲橋、秀朗橋及忠孝橋等，並檢討號誌黃燈及紅燈秒數，確保行車有足夠反應時間。

此外，因應AI人工智慧發展潮流，新北市交通戰情室核心系統「市政交通儀表板」成功整合即時路況、事故通報、施工資訊及天氣預警，成為交通管理的智慧中樞，自二○二二年啟用以來，在日常疏導發揮關鍵作用，更在重大天災、連續假期與大型活動展現成效，確保全市交通順暢。

交通局長鍾鳴時說明，「市政交通儀表板」可即時介接並分析多元數據，連假期間能監控國道與市區幹道車流，並有效管控各風景區人流，提升疏運效率，當事故發生時，系統自動觸發SOP，協助交控中心迅速調派資源、發布改道訊息，降低交通衝擊。明年將配合第二行政中心完工，啟動第一階段「智慧運輸中心」軟硬體建置與系統整合測試，將於九月十八日研討會發表規劃成果。

教師節連假 路邊停車暫停收費

今年九月廿七日至廿九日為首次實施的教師節連假，交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；但板橋府中商圈、金山、深坑、鶯歌老街等觀光及商圈假日收費停車格仍照常收費，以利民眾連假出遊與購物，提高停車周轉率。

