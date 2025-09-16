吉安垃圾場悶燒 民眾議會陳情

花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內資源回收區火警，燜燒近25個小時才撲滅，光華村民昨到議會陳情。（記者王錦義攝）

2025/09/16 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內的資源回收區域十一日火警，大火燜燒廿五個小時才撲滅，因為風向關係，起火期間壽豐、吉安、花蓮市區都聞到濃厚煙塵味道，吉安光華村長石福春昨帶領近百名村民包遊覽車到吉安鄉代表會、縣議會陳情，要求民代凍結花蓮縣環境保護局廢棄物處理預算，直到承諾解決垃圾山問題。

環保局：堆置垃圾年底去化完畢

花蓮縣議會昨舉行臨時會，不分黨派議員都針對花蓮垃圾山問題提出質詢，議長張峻代表接下陳情書。

環保局長饒慶龍回應，花蓮和南投是目前唯二沒有焚化爐的縣市，吉安鄉裸露堆置的垃圾約有五千七百公噸，目前已去化三千二百公噸，預計今年底去化完畢；花蓮市堆置約三萬公噸垃圾，預計編列五千萬元預算打包、覆網減少裸露；資源回收堆置部份，將要求設置防火牆、自動灑水等措施，並打沼氣管。

「那天聞到濃煙十分鐘已經頭暈、噁心、想吐」。抗議居民林先生說，白天吹西南風，火災濃煙往光華村飄，大家不知道怎麼辦，公所呼籲民眾緊閉門窗、外出戴口罩，濃煙到底有沒有戴奧辛超標？地下水是否被污染？居民都處在未知狀況。

光華村長石福春表示，吉安光華垃圾掩埋場從二○○五年啟用，二○一三年底額滿停止掩埋後，目前做為吉安鄉垃圾轉運站，長期皆以垃圾北運宜蘭利澤焚化廠焚燒，卻常遇焚化爐歲修、道路中斷而堆置垃圾，過去無論是設置掩埋場、轉運站等，皆未尊重在地民意。

