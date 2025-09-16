為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    吉安垃圾場悶燒 民眾議會陳情

    花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內資源回收區火警，燜燒近25個小時才撲滅，光華村民昨到議會陳情。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內資源回收區火警，燜燒近25個小時才撲滅，光華村民昨到議會陳情。（記者王錦義攝）

    2025/09/16 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內的資源回收區域十一日火警，大火燜燒廿五個小時才撲滅，因為風向關係，起火期間壽豐、吉安、花蓮市區都聞到濃厚煙塵味道，吉安光華村長石福春昨帶領近百名村民包遊覽車到吉安鄉代表會、縣議會陳情，要求民代凍結花蓮縣環境保護局廢棄物處理預算，直到承諾解決垃圾山問題。

    環保局：堆置垃圾年底去化完畢

    花蓮縣議會昨舉行臨時會，不分黨派議員都針對花蓮垃圾山問題提出質詢，議長張峻代表接下陳情書。

    環保局長饒慶龍回應，花蓮和南投是目前唯二沒有焚化爐的縣市，吉安鄉裸露堆置的垃圾約有五千七百公噸，目前已去化三千二百公噸，預計今年底去化完畢；花蓮市堆置約三萬公噸垃圾，預計編列五千萬元預算打包、覆網減少裸露；資源回收堆置部份，將要求設置防火牆、自動灑水等措施，並打沼氣管。

    「那天聞到濃煙十分鐘已經頭暈、噁心、想吐」。抗議居民林先生說，白天吹西南風，火災濃煙往光華村飄，大家不知道怎麼辦，公所呼籲民眾緊閉門窗、外出戴口罩，濃煙到底有沒有戴奧辛超標？地下水是否被污染？居民都處在未知狀況。

    光華村長石福春表示，吉安光華垃圾掩埋場從二○○五年啟用，二○一三年底額滿停止掩埋後，目前做為吉安鄉垃圾轉運站，長期皆以垃圾北運宜蘭利澤焚化廠焚燒，卻常遇焚化爐歲修、道路中斷而堆置垃圾，過去無論是設置掩埋場、轉運站等，皆未尊重在地民意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播