    首頁　>　生活

    閒置4年 嘉市擬標售勞工育樂中心

    嘉義市勞工育樂中心因耐震結構有疑慮，市府規劃處分標售。（記者王善嬿攝）

    嘉義市勞工育樂中心因耐震結構有疑慮，市府規劃處分標售。（記者王善嬿攝）

    2025/09/16 05:30

    議員︰未先活化形同「擺爛」 市府︰耐震結構有疑慮

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市勞工育樂中心閒置四年未營運，市府考量建築耐震結構有疑慮、使用年限將屆，補強或拆除不符經濟效益，規劃處分標售勞工育樂中心的房地，預估總價達二．八億餘元；市議員王浩質疑，市府讓勞工育樂中心閒置多年，形同「擺爛」，未先活化卻規劃標售，建議先評估是否還有公共設施土地需求再標售。

    總價估2.8億餘 將向議會提案

    市府四月函文嘉義市議會提出勞工育樂中心土地及建物處分案，七月經市議會臨時會財稅類專案小組同意；市府財政稅務局長洪彩燕說，依規定辦理勞工育樂中心標售案，基地面積約六九○．七七坪，房地一併標售，總價預估為二億八二八三萬一八七○元，將正式向市議會提案，待大會審查通過後再辦理標售作業。

    專案小組召集人、市議員孫貫志說，勞工育樂中心閒置荒廢，專案小組同意市府標售活用，地上建物符合危老重建容積獎勵條件，建議建物與土地一併處分標售，提升土地利用價值，並建議市府另覓地點設置勞工育樂中心，回應勞工需求。

    芳草里長劉丙伍說，市府欲出售勞工育樂中心，預計吸引建商投標興建房屋，但希望市府以民間促參方式活化，留給市民公共空間。

    後續將另覓地點評估設置

    社會處長李思賢說，曾規劃「嘉義市勞工育樂中心ROT案」，因建築已使用四十二年，耐震結構有疑慮，考量結構補強需三千萬元以上，以及公有建物耐用年限約五至六十年及建築須符合「發展觀光條例」規定等，不利ROT招商，且補強或拆除建物不符經濟效益，因此移交財政稅務局規劃土地利用，勞工育樂中心後續會尋找適合地點評估設置。

    圖
    圖
