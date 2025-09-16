全運會10/18在雲林 估湧1.5萬人潮

2025全國運動會在雲林，10月18日開幕當天將辦選手之夜，眾星雲集。（記者李文德攝）

2025/09/16 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕暌違廿年，二○二五全國運動會在雲林十月十八日起一連六天舉辦，十八日將辦開幕式及選手之夜，縣府邀請人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧等人演出。縣府表示，估計將湧一．五萬人湧入，初步規劃行車動線分流等交通措施，盼民眾行得方便。

初步規劃交通措施 公布重量級卡司

縣府教育處長邱孝文指出，選手之夜將在新建完成縣立田徑場舉行，邀請人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧、歌壇女神蘇慧倫、嘻哈雙帥高爾宣、派偉俊，新生代女團GENBLUE幻藍小熊與超人氣團體Ozone，還有歌壇漂亮寶貝陳華等接連參與。

雲林縣長張麗善表示，這份跨世代、跨曲風的卡司組合，象徵著全運會不僅是體育盛會，更是全民共享的文化嘉年華。

交工局長汪令堯說，當天估計湧入上萬人，與全運會籌備會交通組討論，初步規劃採取兩層管制區，外圈為停車運轉區、內圈為交通管制區，管制範圍包含永興路慢車道、永興南三街、虎興東二路、站前東路等，禁止停車包含虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街、虎興南路、學府西路。

汪令堯指出，民眾屆時能將車輛停放在P2至13停車場，行車動線採用進離場分流，此外將在P5停車場、高鐵雲林站三號出口、斗六火車站規劃接駁車，詳細交通動線會持續滾動式調整，近期在官網公布。

