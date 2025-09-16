為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    什家將臉譜、慢思入課 9國中入圍教學卓越獎

    新竹縣博愛國中透過「慢思課程」，讓每位學生在「被看見、被等候」成長，入圍教學卓越獎。 （教育部提供）

    新竹縣博愛國中透過「慢思課程」，讓每位學生在「被看見、被等候」成長，入圍教學卓越獎。 （教育部提供）

    2025/09/16 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中教學卓越獎入圍名單出爐，台南市民德國中以在地三二八年的元和宮什家將臉譜為起點，讓學生從多面向認識在地文化，以及新竹縣博愛國中透過「慢思課程」讓每位學生在「被看見、被等候」中成長，共有九校競逐桂冠，教育部將在十一月廿八日頒獎。

    入圍學校包括台南市民德國中、新竹縣博愛國中、彰化縣彰泰國中、新北市三重高中國中部、苗栗縣竹南國中、南投縣社寮國中、桃園市龍興國中、台北市建成國中、台北市信義國中，金質獎獎金六十萬元，銀質獎卅萬元。

    台南民德國中表示，除了以什家將臉譜讓學生認識在地文化，也讓學生善用科技學習，打破時空界線學習，並發展人權倡議與跨文化理解課程；竹縣博愛國中的「慢思」課程則包含思辨關懷、環境永續、雙軸數創、公民實踐，學習過程中教師能等待且容錯，在沒有標準答案下，引導學生找答案並解決問題。

    苗栗縣竹南國中以「金色竹南，與世界邂逅」為主題，設計走訪廟宇歷史與傳統建築，漫步竹南濕地等課程，賦予家鄉新生命力。

    以在地三二八年的元和宮什家將臉譜為起點，讓學生從多面向認識在地文化的台南市民德國中入圍教學卓越獎。 （教育部提供）

    以在地三二八年的元和宮什家將臉譜為起點，讓學生從多面向認識在地文化的台南市民德國中入圍教學卓越獎。 （教育部提供）

    圖
    圖
