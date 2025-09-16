為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教師、中秋、國慶連假 搭國道客運享6~85折

    教師節、中秋節及國慶日連假，桃園機場總計規畫15天疏運，運量預估逾195萬人次。（桃機公司提供）

    教師節、中秋節及國慶日連假，桃園機場總計規畫15天疏運，運量預估逾195萬人次。（桃機公司提供）

    2025/09/16 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕教師節、中秋節及國慶連假將接力登場，為鼓勵搭乘公共運輸，交通部祭出優惠，國道客運路線票價六至八五折，國道客運或雙鐵轉乘在地客運另有優惠。此外，客運行經國道五號可走專用道，避開排隊車龍，估較小客車節省三十分鐘，民眾可善加利用。

    公路局運輸組組長梁郭國表示，連假前一天至最後一天，八十四條中長途國道客運路線票價，中秋連假打六折、教師節及國慶連假八五折；搭乘高鐵、台鐵或國道客運並於十小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費；指定幸福巴士路線全程免費。

    連假易雍塞的國五，高速公路局提醒，石碇、坪林南入匝道部分時段將封閉，頭城至蘇澳交流道北向入口匝道部分時段高乘載管制，請用路人注意。國五連假期間針對大客車實施專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施，減少大客車排隊時間，交通時間較小客車節省三十分鐘以上，旅客可多加利用。

    出國提早3小時到機場

    桃園機場將連假前一天至後一天列入疏運期，三波連假共十五天，運量預估逾一九五萬人次，提醒旅客提早三小時抵達機場，並善用智慧化服務，加快報到與通關效率。

    桃機也預告十一月將利用既有夜間例行巡檢時段進行北跑道歲修，估需十個工作天。歲修期間由南跑道維持運作，已規劃應變措施，不影響機場營運及航班起降。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播