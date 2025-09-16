教師、中秋、國慶連假 搭國道客運享6~85折

教師節、中秋節及國慶日連假，桃園機場總計規畫15天疏運，運量預估逾195萬人次。（桃機公司提供）

2025/09/16 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕教師節、中秋節及國慶連假將接力登場，為鼓勵搭乘公共運輸，交通部祭出優惠，國道客運路線票價六至八五折，國道客運或雙鐵轉乘在地客運另有優惠。此外，客運行經國道五號可走專用道，避開排隊車龍，估較小客車節省三十分鐘，民眾可善加利用。

公路局運輸組組長梁郭國表示，連假前一天至最後一天，八十四條中長途國道客運路線票價，中秋連假打六折、教師節及國慶連假八五折；搭乘高鐵、台鐵或國道客運並於十小時內轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費；指定幸福巴士路線全程免費。

連假易雍塞的國五，高速公路局提醒，石碇、坪林南入匝道部分時段將封閉，頭城至蘇澳交流道北向入口匝道部分時段高乘載管制，請用路人注意。國五連假期間針對大客車實施專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施，減少大客車排隊時間，交通時間較小客車節省三十分鐘以上，旅客可多加利用。

出國提早3小時到機場

桃園機場將連假前一天至後一天列入疏運期，三波連假共十五天，運量預估逾一九五萬人次，提醒旅客提早三小時抵達機場，並善用智慧化服務，加快報到與通關效率。

桃機也預告十一月將利用既有夜間例行巡檢時段進行北跑道歲修，估需十個工作天。歲修期間由南跑道維持運作，已規劃應變措施，不影響機場營運及航班起降。

