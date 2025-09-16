海委會與印尼智庫合作 推動海廢治理

海委會國際發展處長李珊瑩（前左）及印尼哈比比中心執行長安索里（前右）昨簽署合作備忘錄，海委會主委管碧玲（後左）及印尼駐台代表艾吏福（後右）共同見證。（海委會提供）

2025/09/16 05:30

〔記者羅碧／台北報導〕台灣和印尼將攜手合作推動海洋廢棄物（簡稱海廢）治理！海洋委員會（簡稱海委會）昨與印尼獨立智庫「哈比比中心」（The Habibie Center）正式簽署「印太海洋廢棄物治理合作備忘錄」（MOA），這也是海委會自成立以來，首度與國際智庫簽署合作文件，為台灣推動「印太海廢治理合作平台」重要里程碑。

簽署活動在昨天舉行的「二○二五台灣海洋環境管理國際交流研討會」中進行，由海委會主任委員管碧玲與印尼駐台代表艾吏福（Andi Muhammad Ghalib Alif）共同見證。

請繼續往下閱讀...

管碧玲表示，海洋廢棄物會隨著洋流四散，跨境溯源與治理唯有依靠國際合作。台灣離島馬祖與金門長年受到海漂垃圾影響，突顯跨國合作的迫切性。

管強調，期待鄰近國家能放下歧見，攜手面對共同的海洋危機，為全人類的環境福祉共同努力。

印尼是東南亞最大國家，也是東協的核心成員，擁有超過一萬七千個島嶼，長期面臨海洋塑膠廢棄物挑戰。哈比比中心多年來專注公共政策研究與國際對話，在印尼具高度公信力，並積極倡導跨國合作與永續發展，在區域串聯中扮演重要角色。

昨天簽署備忘錄的現場有美國環境保護署、美國海岸防衛隊國家打擊部隊太平洋打擊分隊、美國夏威夷太平洋大學海廢研究中心、法國水域意外污染事故研究調查中心、日本海上災害防治中心、日本全球環境策略研究所，以及韓國水產資源公團等機構觀禮。

此次研討會特別邀請美國環境保護署代表共襄盛舉，分享美國環保署在海洋廢棄物的治理，以及與美國海洋暨大氣總署（NOAA）的合作經驗。

海委會表示，台灣和美國已簽有「建立衛星監測海上油污染與海洋廢棄物技術合作協定」，近期也就海洋廢棄物監測技術，發展AI合作方案成為優先合作領域。

海委會並重申，將透過跨域與合作網絡的拓展，以及持續強化與美國環保署的交流，為實現「無塑海洋、永續印太」的願景貢獻實質力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法