13篇掛名期刊論文被檢舉 海大副校長冉繁華否認抄襲、剽竊

2025/09/16 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學（以下簡稱海大）副校長冉繁華掛名責任作者或共同作者的十三篇SCI期刊論文，被檢舉涉嫌抄襲及剽竊海大鄭姓碩士生的白蝦飼料論文研究成果，包含冉在內共有四位教師涉入學術倫理案，其中一人被撤銷教師資格，另二人審議結果已報教育部。檢舉人指控，校方調查期間未暫停冉繁華的副校長職務，有「球員兼裁判」疑慮。冉回應，事發後請辭行政職務但被慰留，並否認抄襲或剽竊論文。

檢舉人指出，十三篇期刊論文中，僅有三篇未引用任何文獻，另有一篇引用方式不當，均涉及違反學術倫理、著作權、人格權的重大侵害情事，其餘九篇雖有引用，但引用的文獻本身即違反學術倫理規範。

校長：未拖延或不處理

檢舉人表示，涉學術倫理案的四人中，黃姓女博士經審定為「教師資格不符合」，被撤銷教師資格，經教育部核備通過確認；李姓教授、李姓副教授二人的審議結果已報教育部，然而主導十三篇論文的冉繁華，自去年七月被檢舉迄今，校方未要求暫停行政職，反而阻撓與拖延，企圖影響調查進度與公平性。

海大校長許泰文表示，對此案他的態度是「公平、公正」，惟事涉學校同仁聲譽與權益不能公開，但皆依法組成審查會調查，成員多數是外部委員；十三件學術倫理案環環相扣，包含停聘、新聘及國科會專案三種不同情況，其中必須先經過停聘階段，報教育部確認後，才能申請新聘，沒有拖延或不處理。

國科會回覆未涉學倫案

許泰文說，冉案牽涉到國科會委託案件，還包括其他學者研究成果，調查需花費較長時間，經過一年，國科會回覆冉未涉學倫案，但要求補充說明，所以再度開會討論，調查都是聘請外部委員，法律並無明文規定啟動調查時必須暫停行政職務，且教評會並非冉繁華業管處室，無「球員兼裁判」問題。

冉：請辭行政職被慰留

冉繁華表示，檢舉事件發生時，第一時間已向校長請辭副校長行政職務，避免「球員兼裁判」疑慮，希望透過司法程序捍衛自身學術尊嚴，由於本案尚未判定，不知該如何申訴，因此才留任至今。他強調，只有引用論文的飼料配方，絕無抄襲或剽竊核心研究內容。

