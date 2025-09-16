《回應老人公寓、青銀共居政策停擺》北市社會局︰高齡居住趨社區化 議員批東躲西藏

2025/09/16 05:30

〔記者何玉華、蔡愷恆／台北報導〕本報昨專題報導健康、亞健康高齡長輩友善居住環境缺乏政策引導，提到「老人公寓」、「青銀共居」政策停擺，社會住宅「青銀換居」成效有限，高齡者租屋遭排擠，台北市社會局回應指高齡居住趨向社區化，文不對題談社區關懷據點、日照中心、失能照顧。民進黨台北市議員何孟樺批評，市府先前與中央對嗆，強調北市高齡者健康，因此長照服務覆蓋率低；如今卻說長照覆蓋好，所以高齡住宅不是問題，一會東躲西藏，一會左右互搏，反映的正是蔣萬安的無心。

左右互搏 反映蔣萬安無心

社會局表示，高齡居住趨向社區化，配合中央長照政策，傳統安養機構逐步轉型為長期照顧機構或社區式服務設施，持續佈建社區關懷據點、日照中心以及老人服務中心。過去十年除開發各項社區居住資源，更積極擴增社宅，協助長者入住，累計至今年三月止，共提供四六二三戶，約三成長者居住，高於北市高齡人口約二成三的比例，社宅也有青創戶回饋計畫，達到自主及自發的青銀共融。

請繼續往下閱讀...

何孟樺說，北市六十歲以上有七十四萬人，自己或家人沒有自有住宅有七萬人；六十五歲以上有五十五萬人，獨居逾五萬人，這些都是高齡社宅政策要照顧的對象，但市府提供的居住資源覆蓋不及萬人。且青創計畫並非為服務長者，社區照顧關懷據點多是鄉里互助，也少青銀交流。何孟樺批評市府先前與中央對嗆，強調北市高齡者健康，因此長照服務覆蓋率低；如今卻說長照覆蓋好，所以高齡住宅不是問題。回應一會東躲西藏，一會左右互搏。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法