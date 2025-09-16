苗博雅︰指揮人力多到不可思議

2025/09/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕公館圓環公車專用地下道填平動工後首個上班日，尖峰時段交通順暢，填平前夕參加「守環行動」的社會民主黨議員苗博雅受訪表示，現場指揮人力多到不可思議，且有延長羅斯福路南北向秒數，並把車流引導到其他道路；她認為，接下來應思考如何提升交通，除了號誌週期要能有效紓解車流，更要落實左轉車跟行人分流，避免再發生如愛國東路左轉公車撞死醫師的悲劇。

苗︰將車流引導到其他道路

苗博雅說，施工期間疏導交通有三種方式，第一是增加現場指揮人力，昨天在現場看到人力多到不可思議；第二是是調整號誌秒數，昨有延長羅斯福路南北向秒數，等同把成本丟給福和橋跟基隆路東西向車輛承擔；最後是改道，辛亥路上昨增加很多改道的車潮。未來改成正交路口，號誌的秒數、週期不只牽涉到羅斯福路南北向，還有東西向的福和橋、基隆路雙北市的交通。

請繼續往下閱讀...

須落實左轉車、行人分流

苗博雅提到，基隆高架橋的橋墩可能會影響視距，直接左轉的車輛可能對行人安全造成威脅，未來的標線跟號誌設計，號誌週期除要有效地紓解車流，更要落實左轉車跟行人分流，避免再發生公車左轉撞死人的悲劇；改成正交路口後，也要追蹤跟檢討如何減少對撞跟追撞的風險。

對參加「守環行動」的議員、民團及學生遭到網路匿名謾罵圍剿，苗博雅說，她與民眾黨議員張志豪是在地的議員，在過程中發聲在地的聲音，「跨黨派的人難道不能針對同一個民生議題發聲嗎？」藍軍一直想把事情黨派化、政治化，「張志豪、苗博雅都可以同時為這個議題發聲，已經證明這不是一個藍綠對決的政治操作，而是基於最草根的力量發出的最草根的聲音」，對抗一個蠻橫的政府，就像聖經裡面大衛對抗巨人哥利亞的故事一樣，「巨人還擊時，當然是壓力非常的大」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法