動工後上班首日 公館圓環車流順暢

公館圓環公車專用地下道上週六開始進行填平工程，首個上班日羅斯福路的車流算順暢。（記者董冠怡攝）

2025/09/16 05:30

市府增派員警指揮交通 搭配管控號誌、公車先行、捷運優惠措施

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環羅斯福路公車地下道封填工程進行中，昨天是動工後首個上班日，在各界預期會大塞車的情況下，台北市政府增派卅二名員警及義交在鄰近路口指揮交通，並搭配管控號誌、公車先行、捷運優惠四大措施，車流比預期的順暢。台北市副市長李四川及交通管制工程處長張建華視察表示，整體狀況大致可控且符預期；公車族直呼意外，認為是不少民眾擔心塞車，所以提早出門、改道或轉乘捷運。台北捷運綠線昨約增加一千一百餘人次。整體觀察，下班的塞車情況跟往常情況差不多。

公車族︰提早出門、改道或轉捷運

記者昨天早上近七點騎車途經替代路線永福橋，已較平日多了些車流，但不至於塞車，包含思源街、公館圓環、萬盛街都有指揮交通人員進駐，如臨大敵，另從銘傳國小人行天橋觀察，七、八點過後羅斯福路車流陸續湧現，車況相對密集擁擠，約停一個紅燈可消化。首日行車還算順暢，後續施工對車流的影響，還有待觀察。

羅斯福路公車專用地下道上週六凌晨開始進行填平工程，工期預計至十一月十六日，百餘輛次公車改為行駛平面內線車道，通勤族憂心公車停等時間拉長，台北市交通局長謝銘鴻也在動工前言明「必塞」。

昨為動工後上班首日，交通局出動四十三名員警及義交加強疏導，比上週增派卅二名人力，保持路口淨空及沿途紅黃線違停驅離，周邊鄰近銘傳國小導護志工及老師，也在家長接送區協助小孩入校，縮短家長臨停時間。

羅斯福路公車專用道 綠燈早開遲閉

張建華說明，羅斯福路公車專用道實施綠燈早開遲閉，其中，羅斯福路四段九十巷口及羅斯福路五段、萬盛街口綠燈早開十秒至十五秒、遲閉十八秒至廿五秒，平均可增卅秒至四十秒的通行時間，公車未減班也沒改道、原站位停靠，約有五成不用停等紅燈、行駛時間多約一分鐘。公共運輸處補充，網傳公車減班為謠言，已報案並將究責。

享3成回饋 捷運綠線增1100餘人次

此外，即起至十月卅一日前，從捷運新店線（綠線）的新店、新店區公所、小碧潭、七張、大坪林、景美、萬隆進站或出站，可享三成車資回饋金。北捷統計，昨天清晨六點至早上九點，使用悠遊卡等電子票證進入捷運車站，而且進出站一端為上述七站的運量，約為四萬六千人次，有一萬七千人次可領取回饋金，與九月其他週一上班日相比，昨天增加約一千一百多人次搭乘。

公館圓環封填地下道後首個上班日，市府增派員警及義交在鄰近路口指揮交通。（記者董冠怡攝）

