《友善高齡環境系列報導》社福團體當二房東 北市僅釋2社宅25戶

台北市地政局長王瑞雲因長輩租屋經驗，感受到租屋市場對高齡者的不友善，她認為，台北市已進入超高齡社會，若能跨域整合歡迎長者的友善屋源及社福支援系統，屋主少了照顧別人家長輩的疑慮，長者若有問題也能由社福支援系統協助，屋主與長者的關係回歸單純的一般租屋，長者有穩定的付租經濟能力，就有可能成為優勢。

友善屋源與社福系統 王瑞雲倡整合

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，從初老、中老、老老三種健康狀況跟經濟能力兩個座標來劃分，老老的居住議題是長照，不健康則轉銜到機構安置；租屋市場面對的是健康、亞健康的初老及中老者，需要公共政策介入的是所得中或低的獨居或雙老家庭。

呂秉怡表示，住宅法開放ＮＧＯ承租社宅擔任友善二房東，崔媽媽與萬華社福團體合作，在長者照顧口耳相傳後，多數轉租給高齡者，目前有兩處，一為萬華莒光社宅十一戶、廿三房，青年公園二期社宅十四戶、十七房，社福團體會對入住者提供陪伴與關懷。

如此一來，房東有穩定的租金收入，出租期間房子的維護與房客狀況是穩定讓人安心的，租期結束後順利、乾淨的收回房子；且有社福團體協力，長者若有經濟、身體狀況，都會陪伴、協助解決，房東就不會覺得孤伶伶地在發揮愛心，會比較願意釋出房子。

