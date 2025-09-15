為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《友善高齡環境系列報導》北市社宅「青銀換居」 4年僅媒合22戶

    2025/09/15 05:30

    記者何玉華、蔡愷恆、陳曉宜／專題報導

    高齡者在租屋市場呈弱勢，公部門投注的資源也相當有限，只在自建的社會住宅中提供包含長者在內的弱勢評點積分。而台北市長蔣萬安的高齡住宅政策，主要為延續前朝自二○二二年試辦的「青銀換居」，至今四年僅媒合廿二戶，平均一年約五戶，成效有限。

    累計8區釋出41戶 成效有限

    台北市都市發展局二○二二年以行善社宅一房型試辦「社會住宅青銀換居計畫」，讓高齡者將持有的無電梯老舊公寓提供給租屋服務業，轉租給有需要的家庭，換住有電梯的社會住宅；二○二三年增加二、三房型，今年再釋出五區廿三戶，累計在八個行政區共四十一戶，卻僅媒合廿二戶換居成功。

    崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，制度設計高齡換屋一為社宅換居，一為尋求民間房源與高齡者換屋；兩者都忽略高齡者要換屋，是因老公寓沒有電梯，與社宅政策要求公平性的本質不同，卻綁著社宅資源的公平性、正當性，要推動是行不通的。

    都發局坦言，多數高齡者習慣樓層低、實坪大、住戶單純的環境，擔心入住社宅需改變生活習慣，對搬家產生心理障礙、物品整理的困擾，以及適應的恐懼。

    崔媽媽︰聯開宅分租中產長者

    呂秉怡建議，市府若對高齡住宅政策有心，可將交通、生活機能都方便的捷運聯開宅釋出一定比例，優先提供給中產以下、困在老公寓的高齡者承租，「都發局努力蓋社宅，捷運局積極地要處分出租住宅」，這是市府資源左手換右手的問題，需由市長從府級整合，引導出可供給的住宅。

