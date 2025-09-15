《友善高齡環境系列報導》北市「老人公寓」停擺 青銀共居僅剩3學生

黃珠奶奶展示書法、蝶古巴特袋子、小布偶等成果，以及學生特別設計的「大字雜誌」。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/15 05:30

僅陳水扁任內蓋4棟 供無殼及弱勢長者居住 目前仍住有300多人

記者何玉華、蔡愷恆、陳曉宜／專題報導

前言︰截至二○二五年七月，台北市六十五歲以上長者有五十八萬人，接近北市四分之一人口，已達超高齡社會，年長者的生活照護與規劃，是台北城市治理不可忽視的一環。根據台北市統計資料庫數據，二○二四年六十歲以上居住房屋為自有比例為七十二．八％，相當於約有廿七．二％、十五萬餘人沒有自有住宅，有租屋需求。其中六十五歲以上居住環境無電梯比例八％，有換屋需求。《友善高齡環境系列報導》就幾近停擺的台北市高齡住宅政策提出警訊。

一九九五年、前市長陳水扁時期，台北市興建陽明、朱崙、中山、大同四棟「老人公寓」，提供無自用住宅及一定比例給經濟弱勢長者居住，有單、雙人房，空間約四、五坪，租金介於一萬三千至兩萬八千元間；餐費另計，約四千二百元至五千元不等。長者居住時間長度不一，有人從花甲之年（六十歲）待到現在超過米壽（八十八歲）、白壽（九十九歲），最高齡曾有一○七歲。部分人會在身體健康時搬離，也有人是轉介至安養機構或離世，或改變戶籍，社會局統計，目前仍有三百多名長者居住。

柯文哲推青銀共居 9年仍「試辦」

「老人公寓」政策歷經前市長馬英九、郝龍斌後停擺，不再興建。二○一七年，前市長柯文哲推出「青銀共居」政策，至今仍在「試辦」，竟只在陽明老人公寓推出四間雙人房、至多八名學生入住，曾有四十九名學生住過，平均一年約五人。目前僅三名學生居住中，「青銀共居」政策等同停擺。

單一高齡住宅隔離感 長者不愛

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，老人公寓是「史前時代的產物」，後來政府針對失能老人推動長照住宿機構，也導致健康或無依靠的長者居住空間越來越少。近年社會住宅政策才將高齡者納入，並不再規劃獨立的老人公寓，加上社會觀念轉變，許多長者也不希望被隔離在單一的高齡住宅環境中。

熱愛參與學生活動 黃奶奶樂住

記者走訪陽明老人公寓，遇到居住近五年的黃珠老奶奶，她說，丈夫去世後搬進老人公寓，很喜歡裡面學生舉辦的活動，「我每一場都參加，每個活動都好想學！」近五坪大的單人套房內擺滿書籍、畫作及上課的作品。黃珠興奮地展示書法、蝶古巴特袋子、小布偶等成果，以及學生特別設計的「大字雜誌」。

申請居住老人公寓的學生每人月租三千元，每月需完成廿小時的服務時數；可以選擇拿手的項目，如帶長者做蝶古巴特提袋、舉辦小酒吧並準備調酒讓長輩重溫年輕時期，或與長者一起跳韓國流行舞蹈，也可以一起做燒仙草、搓愛玉等甜品。

學生說，在老人公寓服務有種與家中長輩互動的親切感，長輩對活動的參與度和支持，讓他們充滿信心，是一個提早接觸高齡社會的機會。

僅透過校方公告宣傳 未來會更積極

陽明老人公寓主任陳淑芬說，新冠疫情後學生遷入情況變差，原先都招滿八人，今年只有四人入住，其中一人因家庭因素退宿。她分析，除了政策在校園的知名度低，文化大學招生率逐年下降也是原因之一。且疫情後，許多課程改為遠距教學，學生未必要住在山上宿舍。而過往都是被動透過校方公告宣傳，今年有透過大學生常用的社群Dcard宣傳，但仍有學生錯過報名時間，未來將更積極在校園推動。

台北市社會局老人福利科長趙佳慧說，陽明老人公寓是試辦場域，以推動世代交流及相互理解，住在一個共同生活環境，本需要適應及磨合，還需仰賴委外團隊的專業度及堅持。

學者建議「銀髮房東」 分租大學生

台北護理健康大學長照系教授暨系主任陳正芬建議，在大學旁設置「銀髮房東」或「資深房東」計畫，鼓勵長者改裝房子出租給學生；例如，提供一房月租五千元，學生負擔減輕，房東也能有六萬元年收入，不僅能達到低房租、低壓力、低門檻「三低」，也能促進不同世代間交流，讓長者在日常生活中有機會與不同人互動，減少孤獨，保持語言與社交能力，是一個可行性很高的構想。

