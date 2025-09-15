為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰縣救護車配4器材 5年救459心梗病患

    彰化縣消防局42輛救護車全面配置12導程心電圖機。（資料照）

    彰化縣消防局42輛救護車全面配置12導程心電圖機。（資料照）

    2025/09/15 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕急性心肌梗塞屬於分秒必爭的危急案件，為縮短病患接受心導管治療的時間，彰化縣消防局在四十二輛救護車配置自動心肺復甦機、自動體外心臟電擊去顫器、十二導程心電圖機及自動給氧甦醒器等四大急救器材，五年來共救活四五九名心肌梗塞患者，OHCA的救活率也從二十．四％，大幅提升到三十三．○八％。

    消防局指出，這四大急救器材都相當昂貴，其中自動心肺復甦機每台市價高達一百多萬元，具有搬運過程CPR不中斷、維持固定的壓胸速率及深度、讓救護人員騰出雙手做其他救護處置等優點。因為車輛及設備的挹注，近五年來已成功挽救了四五九位急性心肌梗塞患者，讓救護車從傳統的「送醫工具」進化為具備高度急救能力的「行動急診室」。

    消防局表示，這幾年來他們接受各界踴躍捐贈救護車的同時，救護車上多半都會標準配備自動體外心臟電擊去顫器、十二導程心電圖機及自動給氧甦醒器，但由於自動心肺復甦機高達上百萬元，多半是熱心民眾另外捐贈，但是機器總有年限需要汰換，民眾若要捐贈相關救護器材，不妨考慮自動心肺復甦機，更能發揮「救命」的功能，因為會使用到這個器材，一定是患者已經OHCA了，每一次出動真的都是在救命。

    圖
    圖
