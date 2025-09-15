「彰化有料」熱賣 推出LINE實境解謎

彰化有料一百首刷千本賣光，宣布要進入二刷。 （白色方塊工作室提供）

2025/09/15 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化真的不無聊！彰化市一群年輕人自費出版「彰化有料一百」書籍，不藏私推薦專屬彰化的有料日常，首刷一千本不到一個月就賣光光，光榮宣布進入二刷，並加碼全新上線用LINE就能玩的「有料實境解謎」。

年輕人自費出書 推薦美食、景點

發起人黃書萍表示，知道紙本書很不好賣，因此原本最初只是想要出個十本書，打從首刷開印第一版最低就是一千本，當初大家也是「剉著等」。沒想到，首刷賣光光，發起團隊白色方塊工作室、旅庫、彰化旅行+在開會決定「確定二刷」，這一次要帶著「彰化有料一百」走出彰化！

首刷千本 不到1個月就賣光

黃書萍說，為了慶祝二刷，加碼全新上線用LINE就能玩的「有料實境解謎」，尋找國定古蹟彰化孔子廟的下馬碑，或是知名度超高的「八卦山牌樓」，連知名木瓜牛奶店的西瓜汁獨家配方，全在遊戲中一一解謎。 黃書萍說，在拍板確定二刷開印的關鍵，則是來自於台中、苗栗、台南到台東都來下單，並邀請前往開分享會，實現了發起團隊的出版初心，就是讓更多的人，來到彰化能夠認識彰化日常美好，也能走出彰化，到台灣或是世界的每一個角落，分享彰化不無聊的有料轉角，更希望在彰化即將迎接「台灣設計展」同時，來到彰化的遊客或是歸鄉遊子，都能夠在翻閱「彰化有料一百」愛上彰化。

彰化有料一百推薦萬芳蛤仔麵的料湯。（白色方塊工作室提供）

