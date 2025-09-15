《突破》電影特映會 南投戲院搶先看

《突破:三千米的泳氣》電影，十四日在南投戲院舉辦特映會，導演和演員到場，縣府邀社福機和特教師生及家人到場觀賞。（南投縣府提供）

2025/09/15 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由視障泳士挑戰日月潭萬人泳渡故事改編的電影《突破︰三千米的泳氣》，因南投縣府提供很多拍攝協助，特別爭取首映前昨日先在南投戲院舉辦特映會，邀請社福機構及特教師生、家屬搶先觀看，男女主角范逸臣、李紫嫣及演員米可白、李㼈和導演安景鴻到場分享拍攝心情，南投縣長許淑華也到場與全場觀眾一起感動。

該部電影女主角李紫嫣分享拍攝心情時指出，為了拍好《突破︰三千米的泳氣》，在日月潭實景拍攝時，真的足足長泳了兩千公尺，而導演安景鴻則將在九月廿八日成為今年日月潭萬人泳渡二萬四七三六名泳士的一員。

導演安景鴻則表示，這部片是真人真事，李紫嫣飾演的女主角其實就是日月潭在地人，每年看到好多人參加泳渡，卻直到自己視力因病驟減，才驚覺再不參加日月潭萬人泳渡，就不能親眼看見日月潭的美。

不會游泳的演員米可白主動爭取演出，她說，第一次被丟進日月潭就哭了，拍攝期間從游十公尺到最後進步到游廿五公尺，是她的一大突破，但拍攝萬人泳渡場面時，仍在教練前後護持下，才完成泳渡日月潭的壯觀鏡頭。

