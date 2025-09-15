公民團體陳情總統 「台中有座垃圾山」

台灣衣美局等公民團體成員到水景福隆宮前告御狀，控訴台中市長盧秀燕「神隱」，不回應大里垃圾山問題。（記者歐素美攝）

2025/09/15 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕總統賴清德昨天至台中市水景福隆宮參拜，「台灣衣美局」等十多位公民團體成員到現場隔空告御狀，控訴台中市長盧秀燕「神隱」，不回應大里垃圾山問題，要總統出來主持公道；台中市政府則強調，大里掩埋場依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一，預計兩年後先做到進出平衡，待文山焚化爐啟用，就會大量去化。

公民團體成員昨在水景福隆宮對面人行道高舉「台中有座垃圾山」、「快閃市長」、「台中垃圾七年累積卅八．五萬噸，市長不出面說明，卻祝賀藝人結婚，台中市民不重要？」等告示牌抗議。

「台灣衣美局」表示，大里垃圾山事件發生後，市長完全不處理、不出面，公民團體才出面陳情，盧市長只在乎自己的高知名度，完全不在乎台中市民，面對問題只會把市民推出來，好像自己很厲害一樣，但我們要的是會負責任的市政府及會負責任的市長。

台中市議會民進黨團指大里掩埋場垃圾累積達卅八萬噸，成一座垃圾山，完全清除需耗費卅七億元以上，要求市府焚化爐非歲修期間不可再放置垃圾，並要求環保局長陳宏益與市長盧秀燕公開向市民道歉。

市府則強調，大里掩埋場並未滿載且嚴守環境規範，待文山焚化爐啟用，就會大量去化，以汰舊換新處理費用每噸一○六六元計算，處理費用約四億一千餘萬元，非外傳卅七億元。

