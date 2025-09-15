為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖特有種小章魚 孵化成功

    澎湖特有種小章魚生態之謎，終於可望解開。（李孟芳提供）

    澎湖特有種小章魚生態之謎，終於可望解開。（李孟芳提供）

    2025/09/15 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖特有種小章魚每年清明前後是產卵季節，澎湖縣政府公告每年三月廿十九日至四月十二日，為澎湖特有種章魚禁漁期，但卻越禁越少。清明後特有種章魚就神秘「消失」生態之謎難解，國立澎湖科技大學養殖系教授李孟芳經過多年研究，終於宣布成功突破孵化技術，復育有望。

    澎湖章魚生命週期短（一年生）、繁殖率低，清明節（四月五日）前後七日（三月廿九日至四月十二日）為交配及產卵的高峰期，四月中旬以後，母章魚已躲藏或移棲較深水域待產，此時潮間帶有較高比率出現雄章魚，才是最佳採捕時機。

    由於以往澎湖特有種章魚未曾孵化過卵，僅水試所澎湖漁業研究中心曾在整理箱網，發現四粒章魚卵，但孵化沒多久就宣告死亡。李孟芳現已能孵化出章魚卵，卵長徑約十六mm，經解剖卵巢就只有約一百顆，但一般小卵型會孕育數千顆卵，而小卵型孵化在海面上，以蜉游生物為食物。

    另外，澎湖章魚懷孕期要三至四個月才產出卵，母章魚還要護卵顧三個月，卵內胚胎才會成型孵化，這佔了它的生命週期中一半時間，因此澎湖特有種章魚具有生長週期短、生長快速的特性。

    澎湖章魚數量急速銳減，李孟芳認為因素相當多，除了天氣劇變因素外，還有潮間帶遭到破壞、砂砱覆蓋等問題，還是需要人工復育才能永續資源。

    澎科大教授李孟芳，宣稱成功孵化澎湖特有種小章魚卵。（李孟芳提供）

    澎科大教授李孟芳，宣稱成功孵化澎湖特有種小章魚卵。（李孟芳提供）

    圖
    圖
