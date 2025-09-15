明亮寬敞 屏中新宿舍一學期4810元

屏東高中新宿舍「勵志大樓」有時尚青旅的風格。（記者羅欣貞攝）

設計如時尚青旅 交誼廳盡攬美景 學生入住好chill

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東高中歷經兩年施工的新宿舍，本學期落成啟用，明亮寬敞的設計風格與四人一室冷氣套房的格局，美如時尚青年旅館，加上交誼廳白天能遠眺大武山、國三斜張橋，夜晚盡攬市區夜景，學生入住直呼「好chill！」，一學期住宿費含水電才四千八百一十元。

獨立衛浴及書桌 同學有家的感覺

屏東高中舊宿舍有五十年歷史，只能提供八十多個床位，然全校每年超過一百位學生有住宿需求，經校方爭取，並在傑出校友、前行政院長蘇貞昌任內大力支持下，地上六層的新宿舍與擁有國際會議廳的領航大樓統包工程，共九億多元經費，順利在兩年前展開，其中新宿舍「勵志大樓」本學期啟用。

屏中校長王玉輝表示，屏中美術及體育班有招收女生，過去有住宿需求的女學生須在外租屋，新宿舍規畫六樓為女生專屬樓層，男生都不能進入；四人一間的冷氣套房，衛浴乾溼分離，每層樓東側都有交誼廳，可討論、辦活動、做科展，目前男生每間住三人、女生樓層每間住兩人，一個學期住宿含水電才四千八百一十元。

新宿舍舍長張佳維就讀二年級、家住屏縣滿州鄉，他說，之前在舊宿舍住了一年，沒有書桌、八人一室，在團體生活上有一點困擾，搬到新宿舍後，有獨立衛浴及書桌，在時間分配上非常有彈性，讓遠道而來的同學有家的感覺，新宿舍可住兩百七十人，目前一百五十人入住。

校外租屋每月四、五千元還不含水電

來自高雄小港的衡姓女同學表示，過去在外租屋價格偏高，每個月四到五千元還不含電費，幾乎等於新宿舍一個學期的收費，雖然冷氣要另外儲值冷氣卡、早晚餐要另收費，但都很便宜，安全又舒適。

宛如青旅的新宿舍，環境優收費低，除了有來自屏東縣的鄉鎮、高雄市、台東縣的學生住宿，目前也有住屏東市的學生入住，人氣很高。

新宿舍的交誼廳視野相當不錯。（記者羅欣貞攝）

新宿舍四人冷氣套房，每位學生都有獨立的桌書、床舖、收納空間。（記者羅欣貞攝）

