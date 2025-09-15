八里文旦柚評鑑 「甜柚王」甜度12.6度

八里文旦柚評鑑邁入第卅四年，鼓勵農友精進技術、確保品質。（新北市農業局提供）

2025/09/15 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區農會舉辦「第卅四屆文旦柚評鑑」及「第九屆幸福果饌評鑑」，結果由農友李進成、李春益分別奪下冠軍；李培榮以甜度高達十二．六度的文旦柚獲封「甜柚王」。農會廿、廿一日將於八里左岸永續環境教育中心辦理「產地展售會」，規劃多項趣味活動，完成闖關可獲得面額五十元園遊券或文旦一顆。

20、21日展售會推優惠

農業局副局長劉淑芬指出，評鑑已邁入第卅四年，透過比賽鼓勵農友精進技術、確保品質。因應市場多元需求，增辦「幸福果饌評鑑」，嚴選果皮薄、果肉Q彈、甜度更高的「枝尾粒」，被譽為文旦中的精品。

請繼續往下閱讀...

在八里種柚超過四十年的李進成說，今年氣候極佳，果實品質突出，感謝農會協助才能收獲佳績；李春益強調「用心栽培」，每道工序不敢馬虎，讓消費者吃到安心美味的文旦柚。

八里區農會理事長施阿貴表示，廿、廿一日將於八里左岸永續環境教育中心舉辦產地展售會，推出「雙倍券」優惠，並規劃食農闖關、釣文旦、文旦疊疊樂等活動，現場設有四十個特色攤位，除得獎柚農展售外，還有蜂蜜、甘藷、筍、茶等在地農產品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法