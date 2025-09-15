為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    傳承文資 新北文化獎表揚4得主

    新北文化獎頒獎典禮，新象創作劇團長王光華（左起）、淡水南北軒副軒長林星光、新北市長侯友宜、文化資產保存推動者莊芳榮、陶藝家劉鎮洲出席。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕「第八屆新北文化獎」昨天舉行頒獎典禮，包含文化資產保存推動者莊芳榮、陶藝大師劉鎮洲、新象創作劇團、百年北管曲藝團體淡水南北軒等個人或團體獲獎。

    莊芳榮曾任國家圖書館館長，長年致力文化政策推動與文化資產保存，他說，「文化資產的保存，是讓國家有溫度，也有深度」。政府須為文化工作者提供好環境，並推動閱讀，盼圖書館成為人們生活的一部分。

    劉鎮洲投身陶藝創作、教育與藝術評析四十餘年，曾獲台灣陶藝成就獎，現居淡水，從山海獲得創作靈感，知名作品「彩雲呈祥」是鶯歌陶瓷博物館的公共藝術，「博物館對我很重要，慶幸住在新北市，靈感都一點一滴地呈現在作品中」。

    新象創作劇團將傳統技藝融入現代劇場，並深耕弱勢與偏鄉教育，為身障孩子開啟舞台之門。團長王光華分享，當初看到家長帶著身心障礙孩子來團裡學習，令他很感動，因此推動「慢飛天使」藝術平權計畫。

    淡水南北軒長年守護地方曲藝傳統，投入民俗活動，近年將現代元素融入表演。副軒長林星光表示，軒社已成立一○八年，他感念歷代先賢的傳承，才有現在的規模，將努力傳承北管文化。

