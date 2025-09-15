新北生育獎勵明年起加碼 首胎4萬元

新北市舉辦聯合婚禮新人說明會，宣布明年起加碼生育獎勵等福利政策，鼓勵新人們生兒育女。（記者黃政嘉攝）

2025/09/15 05:30

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市民政局昨天舉辦「二○二五新北市聯合婚禮」新人說明會，市長侯友宜宣布，明年一月起生育獎勵金加碼為第一胎四萬元、第二胎四．五萬元，第三胎後每胎維持五萬元；另外，明年二月起再升級好孕專車服務趟次、金額，妥善照顧新手爸媽。

好孕專車服務趟次、金額增加

侯友宜說，為減輕市民育兒經濟壓力，新北市今年首次大幅提高生育獎勵金為首胎三萬元、第二胎四萬元、第三胎以後皆五萬元，為讓新生兒家庭安心迎接新生命，明年一月起再加碼發放生育獎勵金，「鼓勵新人加把勁」生兒育女，減緩家長經濟負擔。

聯合婚禮說明會 鼓勵新人加把勁

侯友宜表示，新北市的好孕專車將在明年二月起，增加專車補貼趟次，從原本廿八次增加至卅六次，同時提高補助金額，從原先二百元調升至二五○元，最多補助九千元，估計逾八千人受惠，且不限制搭乘用途，使用期限從懷孕期間至預產期後六個月內，以支持孕婦外出，提高便利性；另加碼司機高趟次獎勵機制，單月載送一百趟次以上五千元、五十趟次以上二千元。

報名參與聯合婚禮的卅歲周先生說，新北市加碼生育獎勵金對於生小孩是不錯的誘因，他與太太計畫生兩胎，好孕專車可紓解太太懷孕期的交通移動需求；另一名準新娘廿七歲李小姐認為，加碼生育獎勵金政策，多少有助於鼓勵生育，她跟丈夫規劃先生一胎，而好孕專車是不是好叫車、是否方便，還有待觀察。

侯友宜也自曝，結婚四十二年，也有與太太意見不一致的時候，愛是犧牲、奉獻，也是最甜蜜的負擔，祝福新人們結婚、懷孕、育兒都圓滿成功。

