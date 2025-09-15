營運2年多 安坑輕軌運量低於5成

新北捷運公司推出「安坑小資卡」等優惠，提升民眾搭乘意願。（記者賴筱桐攝）

2025/09/15 05:30

審計處要求檢討 新北捷運公司：調整班距 推常客優惠方案改善

〔記者賴筱桐／新北報導〕安坑輕軌已於二○二三年二月通車，審計部新北市審計處揭露，安坑輕軌去年實際運量僅占預計客運量四十二．二七％，且○四○三花蓮大地震發生前，各月實際平均客運量僅占全年執行率四十九．四％，顯示運量不如預期，要求檢討改善。新北捷運公司表示，已調整班距，並推出「安坑小資卡」等常客優惠方案，盼提升民眾搭乘意願。

花蓮地震前 日常營運績效就偏低

審計報告指出，去年受○四○三花蓮地震影響，捷運環狀線第一階段部分軌道位移，板新站至橋和站暫停營運，連帶導致安坑輕軌客運量下滑，二○二四年實際運量占預計客運量比率為四十二．二七％，且以地震發生前安坑輕軌各月實際平均客運量推估，全年度執行率僅四十九．四％，顯示運量偏低，不僅受重大天然災害的突發性衝擊，日常營運績效也有待檢討。

配合環狀線 8月起縮短轉乘等候

新北捷運公司表示，安坑輕軌屬於通勤旅次多於觀光旅次的路線，為服務更多旅客，去年二月廿六日起將原本早、午的尖峰區間車安康站（K06）至十四張站（K09），擴大為全線行駛，服務雙城站（K01）至景文科大站（K05）乘車的旅客，並調整班距，滿足通勤族需求，配合環狀線今年八月一日起調整時刻表，縮短路線間轉乘的等候時間。

安坑小資卡月票 搭40次以上換好禮

此外，新北捷運公司說，除了優化列車營運模式，也推出電梯車廂智能影像辨識叫車服務、社福優惠措施、滿二百元回饋五十元的常客票價優惠，另在捷運十四張站設立全家便利商店聯名概念店，利用旅客轉乘空檔，提供便利的旅運服務，後續將配合周邊環境開發，促使運量上升。

新北捷運公司今年九月起至二○二六年一月，推出限時一五○元「安坑小資卡」月票優惠方案，購卡後卅天內可不限次數搭乘安坑輕軌，持「安坑小資卡」當月搭乘安坑輕軌四十次以上，可在次月底前兌換專屬好禮，首次購買的旅客將獲贈限量版紀念卡一張，希望養成民眾搭乘大眾運輸的習慣。

審計報告揭露，安坑輕軌在去年花蓮大地震發生前，各月實際平均客運量不到五成。（記者賴筱桐攝）

