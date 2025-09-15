為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜縣重陽禮金調高 審計室憂排擠社福

    2025/09/15 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今年調高重陽敬老禮金額度，調幅六十六．六七％，審計部宜蘭縣審計室認為，發放人數及金額逐年增加，且未訂排富條款，恐加重財政負擔，排擠其他社會福利資源。縣府昨天回應，會參酌財政狀況滾動式檢討。

    宜縣重陽節敬老禮金發放對象為九十歲以上長者及原住民八十歲以上，縣府今年一月修正實施要點，重陽敬老禮金從一千二百元調高到二千元，百歲人瑞一萬二千元增至二萬元，共有四四九六人受惠，總金額一○九三萬六千元。

    審計室報告指出，宜蘭縣重陽禮金發放人次，二○二二至二○二四年依序是三九七三、四○一八、四二五○人次，發放金額五八八萬元、五九○萬一千元、六一四萬七千元，發放人次與金額均逐年增加。

    報告表示，縣府曾在二○二二年修正敬老禮金實施要點，調升禮金額度，今年一月再度修正調高，調幅達六十六．六七％，仍未訂排富條款，要求縣府衡酌財政量能與社福弱勢優先原則，訂定排富條款，兼顧財政穩健及縣民福祉。

    社會處：考量物價波動才調整

    宜蘭縣府回覆，敬老禮金發放將暫緩年齡下修，避免影響其他施政資源。縣府社會處說，考量物價波動調整金額，發放對象年齡未變動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播