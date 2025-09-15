為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    觸礁擱淺野柳岬近1年 中國籍鈺洲啟航17日拖往韓國

    中國籍貨輪「鈺洲啟航」2024年10月31日觸礁，擱淺在新北市野柳岬，昨天被拖船拖往野柳岬深水區「靜置」觀察，若無狀況，預計17日將拖往韓國處理。（民眾提供）

    2025/09/15 05:30

    〔記者俞肇福／新北報導〕中國籍貨輪「鈺洲啟航」去年十月卅一日觸礁，擱淺在新北市野柳岬，歷經快一年，昨天下午三點多終於展開貨輪拖移作業，船體移至擱淺附近的深水區靜置四十八小時，今起檢查確認其安全無虞後，預計十七日將拖至韓國處理，解除在地生態威脅。

    3座橋式起重機已移除

    滿載三座橋式起重機的鈺洲啟航，去年十月廿九日晚間在新北市萬里區野柳海域棄船，十七名中國籍船員獲救安置後，僅靠雙錨穩定船身，十月卅一日清晨觸礁擱淺野柳岬，船上除重型機具外，還有超過二八○噸殘油，一度引發污染海洋生態的憂慮。

    對此，交通部航港局等有關單位要求該船舶所有人提出船貨移除計畫，今年一月十四日移除所有殘油，化解海洋污染危機，原定八月底完成船體及船上三座橋式機移除作業，因七月受颱風及低氣壓影響延遲至今，三座橋式起重機於九月七日移除完畢，昨天先將船體拖離擱淺處。

    確定已無殘餘油污外洩

    據有關人士指出，昨天下午三點多展開貨輪拖移作業，依規定需先將輪船由擱淺處移到水深四十公尺處的深水區靜置四十八小時，貨輪周邊用攔油索繞成一大圈，今天起展開各項檢查，確定船隻設備無脫落，也無殘餘油污外洩疑慮，並派員下水檢修船體有無破洞，確認安全無虞之後，船體將於九月十七日拖往韓國處理。

