    核三重啟公投未跨過門檻／核安會依核安3原則 規劃新核能

    823核三重啟公投未跨過門檻，核能安全委員會表示，針對新核能的規劃，將在核安3原則下初步了解國際新核能技術發展趨勢，目前相關研究計劃還在審議中。（資料照）

    2025/09/15 05:30

    〔記者黃宜靜／台北報導〕八二三核三重啟公投未跨過門檻，不過，政府依照核安三原則，包括社會共識、核安無虞以及核廢料有解，對先進核能技術持開放態度；核能安全委員會表示，由於國際間許多國家投入新核能技術研究，將依核安原則初步規劃了解趨勢，包括：小型模組化反應爐（SMR）及模組化微型反應器（MMR），擬定研究計劃並審議中。

    廢料處理及燃料來源仍是挑戰

    核三重啟公投未達到通過門檻，但總統賴清德在公投後指示台電啟動核三自我安全檢查，並表示，若未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，不會排除先進核能。

    針對先進核能與傳統核能差別，核安會說明，SMR是指功率在三○○MWe（百萬瓦）以下的反應器，MMR則是功率比SMR還要小，二者與傳統核電廠的主要差異在於規模、模組化設計、安全性、成本效益、部署彈性等，這類功率較小的反應器，能在工廠預製後運送至現場組裝，具有更高安全性（被動式冷卻），能滿足偏遠地區需求，但需大規模量產才能降低單價，且廢料處理及燃料來源仍是挑戰。

    相關計劃待行政院核定

    核安會表示，由於國際間許多國家投入新核能技術研究，因此規劃「低碳及高能量密度的小型模組化反應爐（SMR）研究計畫」，將依照政府提出的核安三原則，初步了解國際新核能技術發展趨勢、建立國內SMR管制法規，所需經費估計約新台幣一億元，但目前相關計劃仍待行政院核定；核安會過去在立法院質詢時，曾提出四年中長期計畫的初步想法，以了解掌握各國新核能發展技術趨勢及法規研究，包括SMR、MMR，當時預算初估約八億元。

    核安會表示，針對新核能技術，國家原子能科技研究院未來將進行學研合作，與清華大學共同推動人才培育計畫，並推薦院內相關領域優秀人才赴學校進修，以及加強教育訓練來維持研究量能。此外，亦規劃選派優秀年輕學員到核能先進國家實驗室（歐美日）短期研究、實習或國際知名大學進修核工課程。

    圖
    圖
