嘉市城隍夜巡 總統賴清德22日參與起駕

2025/09/15 05:30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市年度重要文化慶典「二○二五城隍夜巡諸羅城」將於九月廿二日（農曆八月一日）登場，總統賴清德預定當日中午十二點半參與城隍夜巡起駕儀式，見證城隍信仰的特色；嘉義縣大林妙修堂城隍殿則於九月廿一日（農曆七月卅日）晚上七點十五分舉行「夯枷夜巡」，全程將依古禮為地方祈福消災，民眾也可藉由「夯枷」祈願獲得赦罪解厄，並且迎來安康平順。

國定古蹟嘉市城隍廟表示，今年夜巡諸將邀請台灣府城隍廟、鳳邑舊城城隍廟贊境，及金門浯島城隍、澎湖文澳城隍、南方澳城隍、台北霞海城隍、新竹城隍、恆春城隍到嘉市駐駕，全國城隍九聖齊聚諸羅，更結合嘉義在地特色的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將，夜巡陣容精彩可期。

請繼續往下閱讀...

嘉縣「夯枷夜巡」 21日登場

大林妙修堂主委邱兆宗表示，去年首次舉辦夜巡獲熱烈回響，大林都城隍指示今年繼續辦理，且擴大規模，包括「王馬」隨巡，嗩吶、家將與北管等陣頭。

夯枷夜巡將於九月廿一日晚上七點十五分起駕，繞行大林主要街道，十點半回廟，並於深夜十一點在城隍殿舉行「關鬼門」科儀，象徵「好兄弟」收假返回陰間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法