為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市智慧停車場缺失多 市府遭糾正

    嘉市建置智慧停車場管理系統，不過部分停車場資訊卻無法顯示。（記者丁偉杰攝）

    嘉市建置智慧停車場管理系統，不過部分停車場資訊卻無法顯示。（記者丁偉杰攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府為便利民眾掌握停車狀況，在公有路外停車場建置智慧停車場管理系統，但嘉市審計室點出，部分停車場資訊錯誤或無法顯示，卻無檢核機制，且電動汽車、身心障礙者、婦幼等專用車格剩餘資訊尚未揭露，要求研謀改善，提升效率與便利性。

    剩餘車位揭露有誤等

    市府交通處回應，智慧停車管理雲端平台系統揭露剩餘車格數及導航資訊等問題，因電子產品器材感應與網路傳輸偶有故障情形，經通知業者限期改善，均已完成改善，已強化督導廠商維護系統正常運作，並不定期查核停車資訊正確性。

    惟審計室指出，市府委外建置智慧停車場管理雲端平台、「愛嘉義」APP、路邊停車資訊燈箱等公有路外停車場智慧停管系統，經調查發現諸多缺失，包括部分停車場揭露剩餘車位數量資訊有誤，或無法顯示，或無導航資料，或剩餘車位大於總車位及剩餘車位長時間為零等，資訊異常，卻無檢核機制，糾正市府應注意督導，並要求廠商限期改善，以維護即時資訊系統正確完整及正常運作。

    交通處︰已完成改善

    交通處表示，短期除動態提供剩餘格位資訊外，將另外提供各停車場專用車位靜態整合資訊，同時研議以個場來逐步建立特殊格位在席系統及剩餘格位區分顯示，以提供多面向停車資訊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播