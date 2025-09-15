嘉市智慧停車場缺失多 市府遭糾正

嘉市建置智慧停車場管理系統，不過部分停車場資訊卻無法顯示。（記者丁偉杰攝）

2025/09/15 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府為便利民眾掌握停車狀況，在公有路外停車場建置智慧停車場管理系統，但嘉市審計室點出，部分停車場資訊錯誤或無法顯示，卻無檢核機制，且電動汽車、身心障礙者、婦幼等專用車格剩餘資訊尚未揭露，要求研謀改善，提升效率與便利性。

剩餘車位揭露有誤等

市府交通處回應，智慧停車管理雲端平台系統揭露剩餘車格數及導航資訊等問題，因電子產品器材感應與網路傳輸偶有故障情形，經通知業者限期改善，均已完成改善，已強化督導廠商維護系統正常運作，並不定期查核停車資訊正確性。

惟審計室指出，市府委外建置智慧停車場管理雲端平台、「愛嘉義」APP、路邊停車資訊燈箱等公有路外停車場智慧停管系統，經調查發現諸多缺失，包括部分停車場揭露剩餘車位數量資訊有誤，或無法顯示，或無導航資料，或剩餘車位大於總車位及剩餘車位長時間為零等，資訊異常，卻無檢核機制，糾正市府應注意督導，並要求廠商限期改善，以維護即時資訊系統正確完整及正常運作。

交通處︰已完成改善

交通處表示，短期除動態提供剩餘格位資訊外，將另外提供各停車場專用車位靜態整合資訊，同時研議以個場來逐步建立特殊格位在席系統及剩餘格位區分顯示，以提供多面向停車資訊。

