為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    生育津貼加碼 雲林「萬寶龍」催生成功

    雲林縣萬寶龍計畫，去年至今年8月出生人數有1萬多人，縣長張麗善（左二）到第1萬名寶寶家中道喜。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣萬寶龍計畫，去年至今年8月出生人數有1萬多人，縣長張麗善（左二）到第1萬名寶寶家中道喜。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應少子化，雲林縣府去年推出「兩年六億催生增產雲林萬寶龍」計畫，目標為去年龍年、今年小龍年催生一萬個寶寶，重賞果然有成效，去年一月至今年八月共廿個月出生人數有一萬一○九人。縣長張麗善指出，今年十二月卅一日前出生都可領加碼補助，另縣府也積極打造友善育兒環境，讓家長放心生安心養。

    20個月出生人數破萬

    張麗善昨天與斗六市長林聖爵前往剛滿月第一萬個寶寶家中道喜，寶寶的父親是雲林科技大學助理教授王斯弘，他表示，台灣出生率在全球排名倒數，少子化會影響國家整體發展，大家要重視及努力改善，他打趣說，少子化持續惡化的話「自己的學生要自己生了」，雲林的萬寶龍計畫確實有助於刺激生育，希望雲林把城市魅力打造起來，讓人口不再外移。

    年底前出生都加碼補助

    台灣人口連續多年負成長，尤其出生人數每年創新低，雲林出生人數每年僅三千多人，為催生縣府在去年推出萬寶龍計畫，社會處長林文志指出，除提高生育津貼前三胎每胎補助三萬元、第四胎每胎提高至十萬元，每胎再加碼給三萬元，前三胎最高可領六萬元，第四胎可領十三萬元。

    去年比前年增加一倍多

    張麗善指出，「重賞之下必有勇夫」，去年雲林出生人數有六九二三人，比前年三二○六人增加一倍多，粗出生率高居全國之冠，今年目前至八月底出生人數有三○三一人，另為讓孩子能留在雲林，縣府進一步打造友善育兒環境，包括「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」、廿鄉鎮托嬰中心及照顧二至三歲幼幼班，全縣盤整有九十六班以上，讓家長可以放心生安心養。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播