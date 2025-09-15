生育津貼加碼 雲林「萬寶龍」催生成功

雲林縣萬寶龍計畫，去年至今年8月出生人數有1萬多人，縣長張麗善（左二）到第1萬名寶寶家中道喜。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應少子化，雲林縣府去年推出「兩年六億催生增產雲林萬寶龍」計畫，目標為去年龍年、今年小龍年催生一萬個寶寶，重賞果然有成效，去年一月至今年八月共廿個月出生人數有一萬一○九人。縣長張麗善指出，今年十二月卅一日前出生都可領加碼補助，另縣府也積極打造友善育兒環境，讓家長放心生安心養。

20個月出生人數破萬

張麗善昨天與斗六市長林聖爵前往剛滿月第一萬個寶寶家中道喜，寶寶的父親是雲林科技大學助理教授王斯弘，他表示，台灣出生率在全球排名倒數，少子化會影響國家整體發展，大家要重視及努力改善，他打趣說，少子化持續惡化的話「自己的學生要自己生了」，雲林的萬寶龍計畫確實有助於刺激生育，希望雲林把城市魅力打造起來，讓人口不再外移。

年底前出生都加碼補助

台灣人口連續多年負成長，尤其出生人數每年創新低，雲林出生人數每年僅三千多人，為催生縣府在去年推出萬寶龍計畫，社會處長林文志指出，除提高生育津貼前三胎每胎補助三萬元、第四胎每胎提高至十萬元，每胎再加碼給三萬元，前三胎最高可領六萬元，第四胎可領十三萬元。

去年比前年增加一倍多

張麗善指出，「重賞之下必有勇夫」，去年雲林出生人數有六九二三人，比前年三二○六人增加一倍多，粗出生率高居全國之冠，今年目前至八月底出生人數有三○三一人，另為讓孩子能留在雲林，縣府進一步打造友善育兒環境，包括「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」、廿鄉鎮托嬰中心及照顧二至三歲幼幼班，全縣盤整有九十六班以上，讓家長可以放心生安心養。

