    首頁　>　生活

    驚艷二寮 12詩人為左鎮寫詩

    藝術家林昭慶邀12位詩人到左鎮深度旅遊，為左鎮寫詩。（記者劉婉君攝）

    藝術家林昭慶邀12位詩人到左鎮深度旅遊，為左鎮寫詩。（記者劉婉君攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕藝術家林昭慶邀請十二位詩人為左鎮寫詩，希望讓更多人認識這座人文薈萃的山城。昨天清晨一行人登上二寮欣賞低海拔日出，雲海、朝霞、日頭躍出山頭的美景，令眾詩人感到驚艷。

    蕭蕭、白靈等十二位詩人應林昭慶之邀到左鎮二天一夜深度旅遊，前天先走訪左鎮化石園區、左鎮老街、與地方居民交流等，昨天清晨五時許，前往二寮觀日亭，欣賞著名的日出美景，在前一天午後台南下雨的助攻下，雖然一度出現濃霧，仍如願看到日出。雲海搭配左鎮的白堊地形，不論是天亮前的彩霞還是日出的瞬間，都讓眾人忍不住讚嘆「好漂亮！」

    蕭蕭表示，一般看日出都是到高山上，在低海拔地區一樣可以看到太陽跳起來的那一刻，就是特別，在左鎮二天一夜期間，從化石看到最新鮮的太陽，產生巨大的震撼，且看到太陽的顏色一直變化，濃霧升起又下沉，收穫相當豐富，後續一定會有很好的詩作出現。

    白靈說，問號和驚嘆號是詩人周夢蝶一輩子在詩中用最多的符號，自己到左鎮之前，帶了很多問號，因為搞不清楚左鎮可以看什麼？到了以後發現左鎮給他許多驚嘆號，可以在低海拔的地方看到日出，真的是很大的驚嘆號。

    二寮日出搭配雲海，美景令人驚艷。（記者劉婉君攝）

    二寮日出搭配雲海，美景令人驚艷。（記者劉婉君攝）

