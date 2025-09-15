為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南打造文物收藏館 重現台灣味記憶

    台灣早期販售醬油及麻油的叫賣攤車。（記者王姝琇攝）

    台灣早期販售醬油及麻油的叫賣攤車。（記者王姝琇攝）

    2025/09/15 05:30

    老式招牌、中藥櫃、古早攤車、雙開門電視機等 回憶舊時代生活

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南筑馨居連續四年獲選米其林必比登推介，總鋪師周榮棠不但燒出一手好菜，也是台灣老物收藏家，將收藏品匯集打造出「筑馨居台灣文物收藏館」，展示的每件老物背後都有專屬故事，等著民眾來體會。

    周榮棠人稱「勇伯」，也是台南市民宿文化發展協會理事長，他提及，十五年前台南興起一股老屋民宿風潮，開始捨棄現代化設計款家具，改以傳統台灣老物、家具做布置，當時看到什麼都買，滿屋子都是濃濃台灣味的老物，也收出興趣。

    數以千計老物 拳頭大銅製冰杓罕見

    周榮棠說，當初成立收藏館是希望分享台灣庶民生活，將部分收在倉庫裡的老物透過空間展示，讓民眾走進館內就像是開啟時光寶盒，無論是糖罐、老式招牌、中藥櫃，還是豆花攤車的叮噹聲、手搖童玩的敲擊聲，處處都是舊時代的記憶。

    勇伯力邀台南美展傳統工藝類首獎藝師劉進文，以「茄苳入石柳」技法打造「筑馨居台灣文物收藏館」招牌，展現台南特有工藝之美；入口處還有一台「古早叭噗攤車」，隨著投下十圓硬幣、轉動指針伴隨叮噹聲，讓參觀民眾體驗童趣。

    來到筑馨居台灣文物收藏館映入眼簾的，是整間數以千計的台灣老物，各行各業古早攤車，賣豆花、生活雜貨、醬油、麥芽糖等應有盡有，勇伯曾多次出借攤車力挺社區市集活動，此外，還有老式雙開門電視機，及選台「只有台視」的全台第一代電視機；牆面上掛著的則是從七號到四○號的整組銅製冰杓，最大四○號甚至超過成人拳頭大，少有機會看見。

    阿嬤衣櫃「會唱歌」 堪稱最早防盜設備

    周榮棠特別分享，早期阿嬤的衣櫃內特別設置「會唱歌」的抽屜，隨著抽屜開關發出類音樂的聲響，堪稱是最早的防盜設備，讓參觀者嘖嘖稱奇；還有仁德十三窯的窯燒作品，及早年拆除老屋時搶收的一九三○年名師陳滄落款的壁畫。周榮棠說，目前收藏館開放預約體驗台灣早期生活的點滴，也希望來到這裡的民眾能一起分享不同世代、不同故事與生活。

    台南總鋪師周榮棠收藏台灣庶民生活老物，打造台灣文物收藏館。（記者王姝琇攝）

    台南總鋪師周榮棠收藏台灣庶民生活老物，打造台灣文物收藏館。（記者王姝琇攝）

    糖果罐、老家電都承載著不同時代的記憶。 （記者王姝琇攝）

    糖果罐、老家電都承載著不同時代的記憶。 （記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播