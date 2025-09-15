為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新豐野戰公園 軍事迷打卡景點

    新竹縣新豐鄉野戰公園內整排掩體以石砌而成，意外成為軍事風的打卡熱點（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉野戰公園內整排掩體以石砌而成，意外成為軍事風的打卡熱點（記者廖雪茹攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉由新庄子後營區轉型打造的野戰公園，在當地人的童年記憶中，常見大量步兵和戰車進出，如今仍保留了司令台、五百跨欄障礙等；難得的是，一整排大榕樹下石砌的掩體，意外成為滿滿軍事風的打卡熱點。鄉長徐煒傑表示，公所每年規劃新植不同樹種區，希望將公園營造成物種豐富的植物教室。

    徐煒傑表示，新庄子後營區成立於一九六八年，占地約三．八公頃，軍方退場後閒置了十多年，公所在二○一一年向軍方撥用後，爭取內政部補助新闢萃豐大道，並陸續改建成公園。

    在轉型過程，儘可能保留原有的營舍、彈藥庫、設施設備和大樹，讓當年的阿兵哥和當地的老一輩人回味無窮，更成為新庄子地區居民晨昏休憩、運動的去處。

    野戰公園內，保留操場、司令台和集合場等設施，原五百跨欄障礙轉型的體能挑戰區，規劃有跳格子遊戲、攀爬網、跳遠遊戲、高低獨木橋、打卡牆、搖擺單槓、空中踏步和銅鐘。

    最特別的是，建置成一個大弧形的整排掩體，以石砌而成，當年讓停放在大榕樹蔭下的軍事卡車、戰車，獲得絕佳的隱藏效果，也避免風吹日曬。掩體結構歷經數十年，迄今屹立不搖，如今不僅吸引民眾參觀，更是軍事迷不容錯過的打卡景點。

    新竹縣新豐鄉由新庄子後營區轉型打造的野戰公園，公園內陳列退役戰車。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉由新庄子後營區轉型打造的野戰公園，公園內陳列退役戰車。（記者廖雪茹攝）

