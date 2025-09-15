為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新竹少年刑務所修復延宕 審計室糾正

    新竹少年刑務所官舍群修復工程流標，完工延至後年。（市府提供）

    新竹少年刑務所官舍群修復工程流標，完工延至後年。（市府提供）

    2025/09/15 05:30

    策展參觀人次也偏低 市府︰招標初期不順 活動加強宣傳

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹少年刑務所官舍群修復工程原訂今年底完工，卻因工程招標流標導致工期延後，完工延至後年，且因委外策展活動參觀人次偏低且逐年下降，遭到審計室糾正，市府表示未來也將規劃再增加推廣活動場次，並廣邀更多社福、學校與機關團體到館參訪交流，也積極增加媒體宣傳，提升民眾觸及展覽相關資訊比率，以增加參觀人次數量。

    官舍群修復 延至後年完工

    審計室指出，歷史建築新竹少年刑務所職務官舍共有十八棟，坐落位置分A、B、C、D四區。文化局二○二二年七月獲文化部核定補助辦理刑務所職務官舍修復再利用第一期工程，經費兩億五千多萬元，預計修復A、B區內十棟建築，招標兩次無廠商投標而流標，經研議後決定刪減B區兩棟建築重要修復工項重新招標，去年初決標，此舉影響整體營運規劃，且造成完工期程展延一年多。

    演武場到訪人數 逐年下降

    另外，市府委外辦理市定古蹟新竹少年刑務所演武場文化策展活動，該場館二○二二至去年度參觀人次分別為五八四五、四四○二、三九八○人次，每日平均參觀人次各為廿二、十六、十四人次，參觀人次偏低且逐年下降。

    文化局指出，招標初期因營造業人力短缺與材料成本攀升而流標，目前進度正常，預計後年完成八棟宿舍修復。未來也規劃增加推廣活動場次，廣邀社福、學校與機關團體到館參訪，積極增加媒體宣傳，提升民眾觸以及展覽相關資訊比率，以增加參觀人次數量。

