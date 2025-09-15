楊梅增新醫院 規劃175床11月動工

2025/09/15 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區怡仁綜合醫院在距離院區現址約二百公尺處規劃新設杏霖醫院；桃園市衛生局昨表示，杏霖醫院將提供一七五床，預計今年十一月動工，未來將成為桃園市第卅六家醫院，新院址距離楊梅天成醫院約五百公尺，鄰近鐵路及國道系統，距離楊梅火車站約七百公尺，距楊梅交流道系統約一公里，交通區位便利，可有效強化區域緊急醫療網，提升地區醫療品質。

衛生局醫事管理科長洪健翔表示，杏霖醫院已於今年二月十七日取得建築執照，預計九月完成招商作業、十一月動工，該院規劃設置內科、骨科、家庭醫學科、神經科、復健科、麻醉科、放射診斷科、急診醫學科及中醫科等九科，並設有急性一般病床八十九床、加護病床六床、慢性呼吸照護病床廿床、安寧病床十二床、血液透析病床卅床、急診觀察床六床、手術恢復床八床及其他觀察床四床等特殊病床，共計一七五床。

國民黨桃市議員周玉琴指出，杏霖醫院的設立，對長輩和慢性病患是一大福音，尤其設有急診醫學科與急診觀察床，能有效強化第一線急救能力，縮短市民就醫的時間與風險。

民進黨桃市議員鄭淑方也說，楊梅長期處於醫療資源布點較少狀況，新設的杏霖醫院對於縮短南桃園與北桃園的醫療資源落差具有關鍵意義，地方樂觀其成。

