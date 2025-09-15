為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園「鏡頭君」熱門 今年增賞鳥、觀星

    桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市觀旅局提供）

    桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市觀旅局提供）

    2025/09/15 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道訂閱數破十萬，成了另類十萬「網紅」，其中，結合許多「鏡頭君」即時鏡頭，不出門也能欣賞景點風光，包括桃園機場南跑道、凱悅酒店即時影像鏡頭，今年至今已吸引逾三一六萬觀看次。桃園市政府觀光旅遊局表示，今年將再增加慈湖、阿姆坪、大古山、大園許厝港及復興馬崙砲台觀星即時鏡頭，許厝港預計九月十八日上線，可線上賞鳥。

    觀旅局統計，桃園最早上線的即時鏡頭為二○一八年十二月上線的石門水庫，目前全市已有十七個，布建在桃園機場、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山等景區，總累積觀看次數已逾五六七六萬次，第一名為石門水庫一四一五萬餘次、第二名大溪老街一一八二萬餘次、第三名桃機南跑道一○一七萬餘次。

    其中，桃園機場兩支「鏡頭君」於前年、去年才裝設，但觀看次數增長最為快速，今年截至目前的觀看次數，桃園機場南跑道即時鏡頭已達二七七萬七七二二次，是桃園最熱門的「鏡頭君」，其次為大溪老街、石門水庫，桃園機場凱悅酒店也有卅八萬八二三八觀看次。

    觀旅局副局長王麗娟表示，「遊桃園」頻道是我國第一個獲頒YouTube影音平台白銀創作者獎的政府機關，頻道結合各景區即時鏡頭及各類活動宣傳影片，像是去年上巴陵下雪，就吸引許多民眾線上追雪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播