桃園「鏡頭君」熱門 今年增賞鳥、觀星

桃園市現有17支即時鏡頭，圖為拉拉山星空即時影像架設。（桃市觀旅局提供）

2025/09/15 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube頻道訂閱數破十萬，成了另類十萬「網紅」，其中，結合許多「鏡頭君」即時鏡頭，不出門也能欣賞景點風光，包括桃園機場南跑道、凱悅酒店即時影像鏡頭，今年至今已吸引逾三一六萬觀看次。桃園市政府觀光旅遊局表示，今年將再增加慈湖、阿姆坪、大古山、大園許厝港及復興馬崙砲台觀星即時鏡頭，許厝港預計九月十八日上線，可線上賞鳥。

觀旅局統計，桃園最早上線的即時鏡頭為二○一八年十二月上線的石門水庫，目前全市已有十七個，布建在桃園機場、大溪老街、小烏來、上巴陵、拉拉山、角板山、虎頭山等景區，總累積觀看次數已逾五六七六萬次，第一名為石門水庫一四一五萬餘次、第二名大溪老街一一八二萬餘次、第三名桃機南跑道一○一七萬餘次。

其中，桃園機場兩支「鏡頭君」於前年、去年才裝設，但觀看次數增長最為快速，今年截至目前的觀看次數，桃園機場南跑道即時鏡頭已達二七七萬七七二二次，是桃園最熱門的「鏡頭君」，其次為大溪老街、石門水庫，桃園機場凱悅酒店也有卅八萬八二三八觀看次。

觀旅局副局長王麗娟表示，「遊桃園」頻道是我國第一個獲頒YouTube影音平台白銀創作者獎的政府機關，頻道結合各景區即時鏡頭及各類活動宣傳影片，像是去年上巴陵下雪，就吸引許多民眾線上追雪。

