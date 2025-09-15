桃市智慧管理工地 揪22處須改善

建管處人員稽查前，透過圖台掌握工地資訊。（桃市建管處提供）

2025/09/15 05:30

「建管圖台」分析計算風險指數 全市近千處篩出74處 再由專業公會檢查

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近年工地施工安全頻現問題、關注度大增，尤其在捷運軌道沿線；桃園市政府建築管理處表示，桃市透過「智慧建管圖台」管理全市建築工地，並導入層級分析法（AHP）計算各工地風險指數，自今年八月起已從全市近千處工地篩出七十四處高風險工地，經專業公會檢查後，確實有廿二處工地須改善。

請繼續往下閱讀...

精準掌握狀況 管理更有效率

建管處表示，為更有效管理全桃園建築工地，該處透過「智慧建管圖台」並導入AHP，對建築工地中可能導致災害的因素進行量化評估，再搭配權重計算建立風險模型，協助稽查人員精準掌握工地狀況，讓有限人力能集中在真正需要的工地。

建管處指出，圖台系統整合建照、工程規模、施工進度及是否鄰近捷運等資訊，並透過AHP分析施工階段、地點特性、勞安條件等因子，計算各工地的風險指數，自今年八月起，系統從全市近千處工地中，篩選出七十四處高風險工地，經專業公會檢查後，確實有廿二處需改善，並已要求施工單位著手改善，顯示智慧圖台搭配風險模型，能有效提升工地安全稽查精準度。

即時進度 搭配雲端施工日誌

以民眾最關心的捷運軌道沿線工地為例，建管處說，稽查人員在辦公室就能透過圖台，即時掌握捷運沿線所有工地位置、開挖進度、施工樓層及塔吊作業等動態資訊，系統更導入雲端施工日誌管理，要求工地主任每日回傳施工進度、工班及用料狀況，而回傳的數據也逐步建立起完整的大數據資料庫，成為未來輔助建築管理決策的重要依據。

建管處長莊敬權表示，智慧圖台結合科學分析，讓工地管理更透明、制度更嚴謹，也能作為政策制定的重要依據，將持續深化圖台功能，例如串接勞檢及氣象資訊，在颱風、豪雨等情境下，提供客製化防災提醒，落實防範於未然。

近年工地施工安全頻現問題，關注度大增，尤其在捷運軌道沿線。 （桃市建管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法