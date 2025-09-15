為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苑裡房裡打造陸蟹步道 海堤「千瘡百孔」

    苗栗縣苑裡鎮房裡海堤打造「陸蟹步道」，盼陸蟹們成為生態、觀光亮點。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苑裡鎮房裡海堤打造「陸蟹步道」，盼陸蟹們成為生態、觀光亮點。（記者蔡政珉攝）

    2025/09/15 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡海堤附近擁有豐富自然生態，防風林曾是白鷺鷥保護濕地，近年來專家觀測，發現常有陸蟹出沒，水利署第二河川分署指出，已知的陸蟹種類超過廿九種，可謂生機盎然。經立委陳超明國會辦公室、第二河川分署、林業署新竹分署等單位與專家研議，於房裡海堤打造「陸蟹步道」，讓在房裡海堤東、西側出沒的陸蟹擁有安全爬行空間「趴趴走」。

    依第二河川分署觀測資料，房裡海堤東側臨近紅樹林與泥灘潮間帶，西側為人造防風林，加上附近為房裡溪出海口，棲地景觀多樣，目前已知的陸蟹種類超過廿九種，佔台灣陸蟹總種類的三成以上，透過在堤後溝渠進行多種打毛工法讓陸蟹方便趴趴走。

    民眾經過時，若見到海堤上「千瘡百孔」請勿驚訝，孔洞為水利署為了便利螃蟹爬上海堤的工法，並非惡作劇。

    立委陳超明國會辦公室表示，見到陸蟹因穿梭海堤東、西側必須「排除萬難」，如今成功打造「陸蟹步道」，盼陸蟹們成為生態、觀光亮點。

    苗栗縣議員張顧礫指出，房裡海岸擁有約三十種陸蟹，陸蟹會在房裡海堤東、西側防風林與潮間帶「橫行」、繁殖，常常需要在海堤爬上爬下，透過立委陳超明結合水利署、東海大學等單位合作打造VIP級「陸蟹步道」，讓陸蟹生態永續。

    房裡海堤「陸蟹步道」，讓在海堤東、西側出沒的陸蟹，擁有安全爬行空間。（記者蔡政珉攝）

    房裡海堤「陸蟹步道」，讓在海堤東、西側出沒的陸蟹，擁有安全爬行空間。（記者蔡政珉攝）

    苑裡房裡海堤「千瘡百孔」，打造「陸蟹步道」。（記者蔡政珉攝）

    苑裡房裡海堤「千瘡百孔」，打造「陸蟹步道」。（記者蔡政珉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播